Wie es für Burg, Steinbach II und Eschenburg weitergeht

Dillenburg. Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause stehen auch die drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Dillenburg auf den Grünflächen in der Fußball-Verbandsliga Mitte und in der Gruppenliga Gießen/Marburg. Den Anfang macht bereits am Freitagabend der SSC Burg, der beim Verbandsliga-Vorletzten FC Germania Okriftel wieder auf die Erfolgsspur biegen möchte. Am Sonntag empfängt der TSV Steinbach II den Rangelften SF/BG Marburg. Eine Staffel tiefer bekommt es der Drittletzte SG Eschenburg mit dem Bronzeplatzierten SG Kinzenbach zu tun und hofft dabei auf Wiedergutmachung für eine deutliche Hinspiel-Klatsche.