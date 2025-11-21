 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
– Foto: T. Metz

Wie es für Burg, Steinbach II und Eschenburg weitergeht

Teaser VL MITTE/GL GI/MR: +++ In der Fußball-Verbandsliga steht für den SSC Burg und den TSV Steinbach II Wiedergutmachung auf dem Programm. Burg trifft auf ein Team, das von einem Ex-Profi trainiert wird +++

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
GL Gießen/Marburg
TSV Steinbach II
SF/BG Marburg
SG Kinzenbach

Dillenburg. Am vorletzten Spieltag vor der Winterpause stehen auch die drei Mannschaften aus dem Fußballkreis Dillenburg auf den Grünflächen in der Fußball-Verbandsliga Mitte und in der Gruppenliga Gießen/Marburg. Den Anfang macht bereits am Freitagabend der SSC Burg, der beim Verbandsliga-Vorletzten FC Germania Okriftel wieder auf die Erfolgsspur biegen möchte. Am Sonntag empfängt der TSV Steinbach II den Rangelften SF/BG Marburg. Eine Staffel tiefer bekommt es der Drittletzte SG Eschenburg mit dem Bronzeplatzierten SG Kinzenbach zu tun und hofft dabei auf Wiedergutmachung für eine deutliche Hinspiel-Klatsche.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 021.11.2025, 16:04 Uhr
RedaktionAutor