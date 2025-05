Wie es beim TuS Xanten nach dem Klassenverbleib weitergeht

„Ich mag die Truppe einfach. Was wir in den letzten Wochen erreicht haben, ist schon sensationell“, ergänzte Zalewski, der Anfang Juli mit mindestens 19 Feldspielern und zwei Keepern in die Vorbereitung gehen möchte. „Im Winter könnte man dann nachlegen.“ Aktuell steht Xanten allerdings für die nächste Spielzeit noch ohne Torhüter da. „Wir haben aber jemanden, der Interesse hat und zu uns kommen möchte“, weiß Zalewski. Der Weezer will zudem noch mit David Vengels sprechen, ob er nicht als Stand-by-Schlussmann weitermachen möchte. „Es wäre toll, wenn David wenigstens einmal die Woche zum Training kommen könnte.“

Interner Zugang im Mittelfeld

Es gibt den ersten internen Zugang fürs zentrale Mittelfeld zu vermelden. Pascal Breitenstein, der sich in dieser Saison bei den Alten Herren fit hält und acht Mal in der zweiten Mannschaft des TuS zum Einsatz kam, möchte nochmals angreifen. Der 33-Jährige, der aus der Jugend des SV Straelen stammt, wurde Anfang Mai vom 1. FC Kleve als Zugang für die A-Liga-Truppe vorgestellt. Breitenstein werde aber beim TuS bleiben und dem Bezirksliga-Kader angehören, wie Zalewski sagte. Beim nächsten Training am Dienstagabend werden zwei Probespieler im Fürstenberg-Stadion erwartet.

Mit einer Heimpartie gegen Alemannia Pfalzdorf endet am 1. Juni für die Xantener eine turbulente Spielzeit. Die Gocher haben den Klassenverbleib noch nicht sicher. Den Pfalzdorfern droht die Saisonverlängerung. Die Mannschaft ist punktgleich mit dem TSV Bockum. Sollte das auch nach dem letzten Spieltag so sein, müssten die zwei Teams in zwei Endscheidungspartien ausspielen, wer an der Abstiegsrelegation teilnehmen muss. Die bleibt dem TuS als Tabellenzehnter erspart. Zalewski stellte aber klar: „Wir wollen sportlich und fair bleiben, uns auf jeden Fall mit einem Heimsieg verabschieden.“

Der 39-Jährige wünscht sich übrigens für die nächste Spielzeit Unterstützung bei der Trainingsarbeit: „Es wäre schön, wenn ein Co-Trainer oder weiterer Betreuer neben Mats Wardemann dazukäme.“ Offen ist weiterhin, wer für Marvin Braun, der als spielender Co-Trainer zum SV Menzelen wechselt, die Position des Sportlichen Leiters übernimmt.