Wie es beim SV Niedernhausen nach dem Abstieg weitergeht

Niedernhausen. Knapper geht es aber nun wirklich nicht. Und unglücklicher auch nicht. Seit der Saison 2006/07, also seit exakt 20 Jahren, spielten die Fußballer des SV 1913 Niedernhausen (SVN) oberhalb der Kreisoberligen. Viele Jahre, zuletzt bis weit in die vorvergangene Spielzeit, waren sie sogar in der Verbandsliga-Mitte angesiedelt. Doch mit dem freiwilligen Rückzug aus dieser zweitstärksten hessischen Liga begann die große Talfahrt. Auch aus der Gruppenliga Wiesbaden stieg die runderneuerte „Macht vom Autal“ vor wenigen Wochen ab und ist nun wieder zurück in der Kreisoberliga.
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„Ein einziges Tor hat gefehlt“, wäre Trainer André Meudt, im vergangenen Sommer als Trainer und Torjäger vom Kreisoberligisten Spvgg. Sonnenberg ins Autal gewechselt, nach einer fast beispiellosen Aufholjagd in der Rückrunde mit 24 Zählern mit seinem Team nur allzu gerne in der höheren Liga geblieben. Doch spätestens an den letzten beiden Spieltagen hätten es die Seinen versaubeutelt, rauft sich der 38-Jährige immer noch die Haare. „Gegen den SV Erbenheim hatten wir bei eigener 2:0-Führung vier bis fünf Hundertprozentige vergeben“, sagt er zum 2:2-Remis am vorletzten Spieltag. „Da hat uns vorne ein echter Knipser gefehlt“, bedauert der Trainer noch heute.
Dann folgte fast ein noch größeres Drama: Beim Tabellenfünften FC Eddersheim II lag der SVN zur Pause mit 0:4 hinten. Dann haben wir nach dem 0:5 in 15 Minuten vier Tore geschossen“, lobte der Coach die tolle Moral seiner Jungs. Doch am Ende stand dann trotzdem eine 4:5-Niederlage. Mit eben dem besagten Törchen zu wenig in der Endabrechnung: Der SVN landete mit 36 Punkten auf dem fünftletzten Platz, dem ersten Abstiegsrang.
Mit dem weitaus besseren Torverhältnis als die beiden vor ihm liegenden Aufsteiger SKG 23 Wiesbaden und SG Nassau Diedenbergen, die jeweils 37 Zähler auf die Habenseite schaffen konnten. Sogar den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit der drei Clubs für die Autaler gezählt hätte, hatte der SVN gegen beide Kontrahenten – dazu ohne Punktverlust – gewonnen. „Wir hatten aber vor allem eine schlechte Hinrunde mit nur zwölf Punkten“, sah dies Meudt als den wesentlichen Grund für den Abstieg an. „Die Einstellung war nicht da, die Trainingsbeteiligung zu gering und dann kamen noch einige Langzeitverletzte dazu“, schildert der Coach seine tiefe Enttäuschung.
„Die Mannschaft war nach dem freiwilligen Abstieg aus der Verbandsliga gänzlich neu und musste erstmal zusammenfinden“, nennt Stephan Mohr, Sportlicher Leiter des SVN, weitere Gründe, warum es so schlecht gelaufen war. Der 57-Jährige sieht den Abstieg aber ebenso wie Meudt als überflüssig an. Doch sowohl Meudt als auch sein spielender Co-Trainer „Maschine“ Sebastian Gurok (35/zur letzten Runde vom Kreisoberliga-Meister TSV Bleidenstadt gekommen), die bereits Anfang November beim SVN verlängert hatten, genießen laut Mohr auch in der Kreisoberliga volles Vertrauen. „Wir setzen auf Kontinuität“, sagt der Sportchef zu den Verlängerungen.
Die Planungen für die neue Runde sind inzwischen im vollen Gange beim Autalklub. „14 Spieler sind geblieben“, freut sich Mohr, der mit einem Kader von mindestens 20 Spielern plant. Mit den Torleuten Ramiz Ahmad (FSV Hellas Schierstein) und Simon Flessa (FC Waldems) sowie Kapitän Tim Flemming (SG Beuerbach/Wallrabenstein), Jermaine Giotitsas (geb. Pedraza), Marc-André Krabler (beide FC Bierstadt), Marijan Petrovic (TSG Bretzenheim), Finn Birkner (SG Nassau Diedenbergen) und Sandro Eberhardt (Ziel unbekannt) verlassen acht Spieler den SVN. Dafür begrüßt der Autal-Club mit Justin Reil, Ali Thamer Kamil (beide SV Wallrabenstein), Santiago Pelayo (SV Kriftel 07), Rico Polichronakis (TSG Wörsdorf) und Amin Azhari (Spvgg. Igstadt) fünf Neue.
„Wir suchen noch einen Torwart und ein bis zwei Feldspieler“, sagt Stephan Mohr. Der Sportchef macht keinen Hehl daraus, dass die Seinen „ganz oben mitspielen sollen nach 20 Jahren in höheren Ligen“. Die Stimmung ist auf jeden Fall schon mal wieder gut: „Gerade sind wir von einem Mallorca-Trip zurückgekommen“, sagt André Meudt. „Wir haben trotz des Abstiegs gerne die Reise unternommen“, betont der Coach. „Denn das ist uns wichtig und gut für den Zusammenhalt.“