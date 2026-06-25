Wie es beim SV Niedernhausen nach dem Abstieg weitergeht Obwohl der Klassenerhalt auf dem Silbertablett bereit zu liegen schien, reichte es für das Autalteam nicht. Einen kompletten Neuaufbau in der Kreisoberliga soll es nicht geben. von Martin Gebhard · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Niedernhausen will nach dem Abstieg wieder oben mitspielen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Niedernhausen. Knapper geht es aber nun wirklich nicht. Und unglücklicher auch nicht. Seit der Saison 2006/07, also seit exakt 20 Jahren, spielten die Fußballer des SV 1913 Niedernhausen (SVN) oberhalb der Kreisoberligen. Viele Jahre, zuletzt bis weit in die vorvergangene Spielzeit, waren sie sogar in der Verbandsliga-Mitte angesiedelt. Doch mit dem freiwilligen Rückzug aus dieser zweitstärksten hessischen Liga begann die große Talfahrt. Auch aus der Gruppenliga Wiesbaden stieg die runderneuerte „Macht vom Autal“ vor wenigen Wochen ab und ist nun wieder zurück in der Kreisoberliga.



Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. „Ein einziges Tor hat gefehlt“, wäre Trainer André Meudt, im vergangenen Sommer als Trainer und Torjäger vom Kreisoberligisten Spvgg. Sonnenberg ins Autal gewechselt, nach einer fast beispiellosen Aufholjagd in der Rückrunde mit 24 Zählern mit seinem Team nur allzu gerne in der höheren Liga geblieben. Doch spätestens an den letzten beiden Spieltagen hätten es die Seinen versaubeutelt, rauft sich der 38-Jährige immer noch die Haare. „Gegen den SV Erbenheim hatten wir bei eigener 2:0-Führung vier bis fünf Hundertprozentige vergeben“, sagt er zum 2:2-Remis am vorletzten Spieltag. „Da hat uns vorne ein echter Knipser gefehlt“, bedauert der Trainer noch heute.

Dann folgte fast ein noch größeres Drama: Beim Tabellenfünften FC Eddersheim II lag der SVN zur Pause mit 0:4 hinten. Dann haben wir nach dem 0:5 in 15 Minuten vier Tore geschossen“, lobte der Coach die tolle Moral seiner Jungs. Doch am Ende stand dann trotzdem eine 4:5-Niederlage. Mit eben dem besagten Törchen zu wenig in der Endabrechnung: Der SVN landete mit 36 Punkten auf dem fünftletzten Platz, dem ersten Abstiegsrang. Schwache Hinserie eine Hypothek für SV Niedernhausen Mit dem weitaus besseren Torverhältnis als die beiden vor ihm liegenden Aufsteiger SKG 23 Wiesbaden und SG Nassau Diedenbergen, die jeweils 37 Zähler auf die Habenseite schaffen konnten. Sogar den direkten Vergleich, der bei Punktgleichheit der drei Clubs für die Autaler gezählt hätte, hatte der SVN gegen beide Kontrahenten – dazu ohne Punktverlust – gewonnen. „Wir hatten aber vor allem eine schlechte Hinrunde mit nur zwölf Punkten“, sah dies Meudt als den wesentlichen Grund für den Abstieg an. „Die Einstellung war nicht da, die Trainingsbeteiligung zu gering und dann kamen noch einige Langzeitverletzte dazu“, schildert der Coach seine tiefe Enttäuschung.