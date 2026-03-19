Wie es bei SVW Mainz nach der Spielabsage weitergeht

Zweikampf aus dem Hinspiel: Mao Koyama vom SVW Mainz (in Rot) versucht sich gegen einen Abwehrspieler des SV Büchelberg durchzusetzen. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz. Das hatte Jochen Walter noch nie erlebt. „Unter mir passiert es nicht mehr, dass wir ein Spiel absagen“, sagt der Trainer des SVW Mainz. Aus Spielermangel fiel die Reise zu Landesliga-Spitzenreiter SV Büchelberg aus. Von nur noch sechs fitten Fußballern berichtet der Sportliche Leiter Stephan Protz.

Nur langsam bessert sich die Lage. Auch Protz verspricht, dass es eine Absage „kein zweites Mal geben“ werde. Am Sonntag (15 Uhr) kommt der FSV Schifferstadt. Notfalls sollen Spieler aus der zweiten Mannschaft oder der U19 hochgezogen werden, so wie es in breit aufgestellten Vereinen wie den Weisenauern üblich ist.

Warum das nicht in Büchelberg passierte und was hinter der Personalnot steckt, erfahrt ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.