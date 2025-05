Wie erholt sich der SV Leonberg/Eltingen von der Pleite im Topspiel?

Am 25. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr geht es für mehrere Mannschaften noch um wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg oder den Klassenverbleib. Besonders spannend ist der Showdown zwischen dem Tabellenführer SV Leonberg/Eltingen und dem zweitplatzierten TASV Hessigheim, der durch den 2:1-Sieg im direkten Duell am Donnerstag weiter an Aufstiegshoffnungen knüpfen will. Abstiegskampf gibt es in der unteren Tabellenhälfte, wo einige Teams um den Verbleib in der Liga kämpfen. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 25. Spieltags der Bezirksliga Enz/Murr. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: