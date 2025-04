"Wie einfach wir Gegentore kassieren, ist unglaublich"

Bereits am Samstag empfingen die Freien Turner aus Braunschweig die Eintracht aus Northeim und wollten nach dem schwachen Pokalauftritt gegen Fallersleben eine Reaktion zeigen..

Dabei war der Start alles andere als verheißungsvoll. "Wir sind überhaupt nicht in die Partie gekommen." sah Gian Luca Renner, Co-Trainer von FT Braunschweig. So ging Northeim verdient in Führung durch den Treffer von Dustin Braun. "Dann haben wir eine brutal starke Reaktion und Moral gezeigt. Waren mit Ball variabel und haben viele Lösungen gefunden, sodass wir Chancen im Minutentakt kreiert haben." so Renner weiter.

So fiel dann auch folgerichtig das 1:1 nach einer Flanke, die Luca Faustmann mit seinem elften Saisontor verwertete. Wenig später, in der 32. Minute, wurde Timon Hallmann im 16er gehalten und den fälligen Strafstoß verwandelte Maximilian Moslener zum 2:1. "Dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir das dritte Tor machen." so Gian Luca Renner. Doch statt dem dritten Tor schlugen die Gäste zu. Einen Sahneschuss feuerte Luca Schahmirzadi ab und der Ball zappelte im Netz. Nach einem langen Abstoß verwandelte Andre Beuster nur zwei Minuten später eine Flanke zum 2:3. "Wie einfach wir momentan Gegentor kassieren, ist unglaublich und dafür habe ich keine Erklärung." so ein ernüchternder Gian Luca Renner.

Zur Pause änderte man auf Seiten der Braunschweiger nichts und sagte den Spielern nur, man solle weiter mutig nach vorne spielen, da es ja gut liefe. "Wir hatten weiterhin ein spielerisches Übergewicht, aber im letzten Drittel keine Durchschlagskraft, weil Northeim mit Mann und Maus verteidigte." sah Renner.

Mitte der zweiten Halbzeit kam es dann noch dicker für FT Braunschweig. Nach einem nicht angekommenen Pass ärgerte sich Maximilian Moslener so doll, dass er einen Ersatzball aufs Weg schoss und dafür zurecht die Gelb-Rote Karte sah. "Das ist unnötig und da erwarte ich, dass der Lernprozess mal so langsam einsetzt. Wie viele Platzverweise wir in den letzten Wochen bekommen haben, habe ich noch nicht erlebt." sagte Gian Luca Renner.

Dennoch war man weiter am Drücker, doch mit Ablauf der Zeit habe der Glaube gefehlt, etwas mitzunehmen. Als dann auch noch Luca Schahmirzadi sein zweites Tor am Tage und sein zweites Tor der Saison erzielte, war die Partie mit 2:4 entschieden. Zwar erzielte Demis Siranidis noch das 3:4, doch der Anschlusstreffer kam zu spät und Northeim durfte jubeln.

"Das ist sehr unbefriedigend. Northeim schießt fünf Mal aufs Tor und trifft vier Mal. Wir sind aktuell in einer Phase, in der wir solche Spiele verlieren." resümierte Renner. Damit konnte Northeim beide Spiele gegen die Freien Turner in der laufenden Saison gewinnen und festigte Rang neun. Die Braunschweiger hingegen sind seit drei Ligaspielen sieglos und haben nur noch einen Punkt Abstand auf Platz fünf.

"Wir sind froh, dass wir Mittwoch direkt wieder Spielen, damit wir wieder in die Spur finden können." freut sich Gian Luca Renner auf die Partie in der Stadtmeisterschaft gegen den VfL Leiferde. Auch Northeim muss am heutigen Mittwoch ran und trifft auf die SVG Göttingen. Ein Duell zweier Tabellennachbarn.