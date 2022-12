Wie eine Vater-Figur: Wagner bleibt Amberg-Trainer Der FCA hat kurz vor Weihnachten den Kontrakt mit Karl-Heinz Wagner um ein weiteres Jahr verlängert – unabhängig von der Ligazugehörigkeit

Lange und zähe Verhandlungen waren nicht erforderlich: Die Verantwortlichen des Fußball-Landesligisten FC Amberg und Trainer Karl-Heinz Wagner waren sich rasch einig, ihre gemeinsame Arbeit auch in der Saison 2023/24 fortzusetzen. Wagner (69) kam 2019 zum FC, mit ihm stiegen die Amberger in die Landesliga auf und machten Ende der Saison 2021/22 im letzten Heimspiel gegen Neukirchen Hl. Blut (1:0) den Klassenerhalt perfekt.

Der Verbleib in der Landesliga ist auch in der laufenden Saison das Ziel. Zur Winterpause belegen die Amberger mit 20 Zählern aus 21 Spielen Relegationsplatz 14. Es ist kein unrealistisches Szenario, dass die junge Mannschaft des FCA unter Wagner eine weitere Saison in der Sechstklassigkeit spielen wird.



Teammanager Matthias Schmien und Fußball-Chef Wolfgang Haller sehen in Wagner den passenden Trainer, um mit der jungen, zukunftsträchtigen Mannschaft in die nächste Saison zu gehen. Karl-Heinz Wagner wird zugeschrieben, den richtigen Draht zu den Spielern zu haben, sie motivieren zu können und mehr oder weniger auch „Vater-Figur“ zu sein. Und Wagner wird auch FC-Trainer bleiben, wenn ein Abstieg hingenommen werden muss. Er wisse, „dass der Verein absolut hinter mir steht, die Mannschaft hat großes Potenzial, mit der macht es immer noch Spaß zu arbeiten“, sagte Wagner.