"Wie eine Niederlage": Baumberg ärgert Punkt gegen St. Tönis

Tabellenführer ETB Schwarz-Weiß Essen gab sich im Duell zwischen David und Goliath mit dem FSV Duisburg keinerlei Blöße und drückte dem Schlusslicht gar eine klare 1:8-Pleite auf. Die SG Unterrath hatte gegen den TSV Meerbusch deutlich mehr Mühe, bleibt dafür in Schlagdistanz. Die Sportfreunde Baumberg dürfen sich über einen Punkt gegen den SC St. Tönis ärgern, können sich in der Folgewoche gegen den ETB aber wieder rehabilitieren. Der VfL Rhede verpasste unterdessen ein Erfolgserlebnis gegen den VfB Homberg.
Die Gäste aus Baumberg starteten eindrucksvoll in die Partie: "Wir sind richtig gut reingekommen, hatten schon nach acht Minuten zwei sehr gute Chancen gehabt. Nach einer Viertelstunde auch die dritte“, schildert Baumbergs Trainer Mustafa Kalkan.
Die frühe Dominanz der Gäste wurde jedoch nicht in Tore umgesetzt. In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. St. Tönis nutzte seine Möglichkeit und ging durch Oumar Sangare in Führung (63.), die Vorarbeit leistete Ionannis Iliadis. Baumberg ließ sich aber nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel, sodass Lennart Steggink kurz vor Schluss (86.) noch einen Zähler über die Linie rettete. Kalkan zeigte sich anschließend unzufrieden: "Der Punkt fühlt sich eher wie eine Niederlage an. Ich denke, St. Tönis hat sich auch über das Ergebnis deutlich mehr gefreut als wir. Aber man kennt es ja: Wenn man die Tore vorne nicht macht, klingelt es dann irgendwann im eigenen Kasten."
Für die kommenden Aufgaben sieht Kalkan besonders in einem Punkt Verbesserungspotenzial: "Die Intensität, die uns zuletzt ausgezeichnet hat, war heute einfach nicht da. Vor allem nach den letzten erfolgreichen Wochen und auch dem klaren Pokalsieg (9:0) unter der Woche hatte ich eigentlich mehr erwartet.“
Während in Baumberg also Ernüchterung herrscht und die Tabellenspitze etwas entrückt, ernährt sich St. Tönis sich unterdessen mühsam im unteren Mittelfeld und kommt mit dem einen Zähler nicht wesentlich voran.
Die Partie begann zerfahren, Meerbusch erwischte den besseren Start und ging bereits in der 8. Minute in Führung. Doch die Gäste reagierten schnell: Nur wenige Minuten später glich Dian Bilali aus (16.) und brachte Unterrath zurück ins Spiel.
Die ersten Minuten waren geprägt von vielen Unterbrechungen und langen Bällen der Gastgeber, die versuchten, den Spielfluss der Unterrather zu stören. Dennoch setzte Unterrath in der Folge immer wieder Akzente und ging kurz vor Halbzeitpfiff erneut in Führung. In einem Aufeinandertreffen auf Augenhöhe wahrte die SGU den Vorsprung bis zum Schluss.
Trainer Niklas Leven hob die Leistung seiner Mannschaft hervor: “Am Ende würde ich sagen, dass das 2:1 in Ordnung geht, weil wir einfach ein paar mehr Torchancen hatten.” Er zeigte sich aber nicht vollends zufrieden: “Es hat vieles nicht geklappt. Wir hatten bestimmt vier bis fünf Spieler dabei, die nicht ansatzweise in Normalform warne. Von daher mussten wir über Moral, Wille und Leidenschaft kommen, um das einfach auszugleichen und auszubügeln zu können."
Sein Team hält damit den Anschluss auf Tabellenführer ETB aufrecht, stellt zudem 30 Toren und sieben Gegentreffern die jeweils beste Offensive und beste Defensive der Liga: "Wenn man nach neun Spieltagen den beste Sturm und die beste Abwehr hat, sagt das auch ein bisschen was über die Mannschaft aus. Und ich werde das jetzt nicht nur daran festmachen, ob wir Erster sind oder nicht, sondern an ganz vielen Faktoren, wie erfolgreich ich unsere Saison einschätze", betont Leven.
Seine Mannschaft ist als nächstes gegen den VfB Homberg gefordert und wird auf einen Patzer des Vordermanns hoffen.
Bocholt setzte sich knapp gegen die SGS durch. Bereits in der 8. Minute erzielte Samuel Nordmann die frühe Führung. Der 1. FC Bocholt nutzte die Phase der Kontrolle und erhöhte durch Hadi Salman in der 29. Minute auf 2:0. Essen-Schönebeck kam im zweiten Durchgang durch Samuel Pozniak zwar noch auf 1:2 heran, doch die Gäste fanden in der verbleibenden Zeit keine Antwort mehr. Bocholt brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen wichtigen Heimsieg.
Der VfB 03 Hilden ging früh in Führung durch Kevin Patten (27.), doch der WSV bewies Moral und schlug noch spät durch Jan-Maximilian Scharf (90.) zurück, sicherte somit zumindest einen Punkt. Im Tableau macht sich Wuppertal den Achtungserfolg aus der Vorwoche gegen Unterrath (2:1) gewissermaßen zunichte und steht mittlerweile sieben Zähler hinter dem Spitzenreiter.
Bereits in den ersten 15 Minuten führten die Hausherren mit 3:0. Besonders treffsicher zeigte sich Joey Dacanay Schwarz, der drei Mal jubelnd abdrehen durfte (2., 54., 56.). Weitere Tore fielen durch Mert Dzhelilov, Samuel Emmerich, Tom Behle (Foulelfmeter), Borys Smolis und Elyesa Yamac. Duisburg konnte lediglich einmal verkürzen (44.), hatte ansonsten keine Chance gegen die spielerisch überlegenen Essener, die damit auch ihr Torverhältnis wesentlich aufpolieren.
Ratingen bestätigte die zuletzt starke Form mit einem weiteren klaren Erfolg, brauchte jedoch etwas Anlaufzeit. Nach der torlosen ersten Hälfte brachte Noah Bouassaria die Gäste in Führung (53.), nur wenige Minuten später erhöhte Tom Rauschtenberger (56.). Den Schlusspunkt setzte Adam Yakhyaev in der 77. Minute.
Früh in der Partie erzielte Harun Ramic das 1:0 (3.) und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße. In der Folge hatten beide Seiten aber noch die Chance nachzulegen, vergaben jeweils die Möglichkeit dazu vom Elfmeterpunkt. Rhede kommt somit weiterhin nicht in Tritt, Homberg zementiert seinen Status im Tabellenmittelfeld.
10. Spieltag
09.11.25 VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
09.11.25 Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
09.11.25 VfL Rhede - KFC Uerdingen 05
09.11.25 SG Unterrath - VfB Homberg
09.11.25 FSV Duisburg - 1. FC Bocholt
09.11.25 Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Wuppertaler SV
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: