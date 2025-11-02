"Wie eine Niederlage": Baumberg ärgert Punkt gegen St. Tönis

Die Gäste aus Baumberg starteten eindrucksvoll in die Partie: "Wir sind richtig gut reingekommen, hatten schon nach acht Minuten zwei sehr gute Chancen gehabt. Nach einer Viertelstunde auch die dritte“, schildert Baumbergs Trainer Mustafa Kalkan.

Die frühe Dominanz der Gäste wurde jedoch nicht in Tore umgesetzt. In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt. St. Tönis nutzte seine Möglichkeit und ging durch Oumar Sangare in Führung (63.), die Vorarbeit leistete Ionannis Iliadis. Baumberg ließ sich aber nicht entmutigen und kämpfte sich zurück ins Spiel, sodass Lennart Steggink kurz vor Schluss (86.) noch einen Zähler über die Linie rettete. Kalkan zeigte sich anschließend unzufrieden: "Der Punkt fühlt sich eher wie eine Niederlage an. Ich denke, St. Tönis hat sich auch über das Ergebnis deutlich mehr gefreut als wir. Aber man kennt es ja: Wenn man die Tore vorne nicht macht, klingelt es dann irgendwann im eigenen Kasten."

Für die kommenden Aufgaben sieht Kalkan besonders in einem Punkt Verbesserungspotenzial: "Die Intensität, die uns zuletzt ausgezeichnet hat, war heute einfach nicht da. Vor allem nach den letzten erfolgreichen Wochen und auch dem klaren Pokalsieg (9:0) unter der Woche hatte ich eigentlich mehr erwartet.“

Während in Baumberg also Ernüchterung herrscht und die Tabellenspitze etwas entrückt, ernährt sich St. Tönis sich unterdessen mühsam im unteren Mittelfeld und kommt mit dem einen Zähler nicht wesentlich voran.