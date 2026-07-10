Wie eine Meisterschaft

Die A-Jugend des Anpfiff ins Leben Partnervereins SV Gimbsheim hat eine herausragende Saison 2025/26 gespielt. Mit Rang zwei in der Kreisliga hat die Mannschaft von Trainer Patrik Leonhardt sämtliche Erwartungen an sie nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Der Coach berichtet: "Die Jungs haben sich diesen Erfolg absolut verdient. Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft und auf jeden einzelnen Spieler."
Grundvoraussetzung für einen derart überzeugenden Saisonverlauf ist der starke Zusammenhalt innerhalb des Teams. "Das Schöne an unserer A-Jugend ist, dass wir vor der Saison nicht wussten, ob wir überhaupt eine 11er Mannschaft stellen können", sagt Steven Jones, Anpfiff-Jugendkoordinator Sport/Schule/Beruf/Soziales beim SV Gimbsheim.
Doch es haben sich genügend Jungs bereiterklärt und diese sind regelrecht über sich hinausgewachsen. Ein großes Kompliment macht Jones dem Trainer, der allen Widrigkeiten trotze: "Patrik hat gesagt, dass er das Beste aus der Mannschaft herausholt und uns dabei hilft, auf unserem weiteren Weg etwas mitaufbauen zu wollen."
Mit diesem erfolgreichen Abschluss blickt die A-Jugend des SV Gimbsheim optimistisch in die Zukunft – und der Verein darf sich auf weitere starke Leistungen seines ältesten Jugendjahrgangs freuen. Jones verrät schon einmal: "Nächstes Jahr werden wir zusammen mit den 2009ern, die in die Verbandliga aufgestiegen sind, einen starken A-Jugend Kader haben, zusammen mit den verbleibenden 2008ern. Das Ganze dann unter der Leitung des Trainerteams Patrik Leonhardt und Mathias Jelsch."
Jene B-Junioren haben sensationell den Aufstieg in die Verbandsliga erreicht. In einer stark besetzten Landesliga gelang dem SVG die Vizemeisterschaft hinter der zweiten Mannschaft des VfR Wormatia Worms. Unter der Leitung von Mario Cuc und Matthias Tillschneider hat sich der zweitälteste Jugendjahrgang über die komplette Runde konstant in der Spitzengruppe gehalten und quasi folgerichtig Rang zwei eingefahren.
"Es ist besonders schön zu sehen, wie eng hier in Gimbsheim im Jugendbereich zusammengearbeitet wird", sagt Cuc und spannt den Bogen zu der hohen Übernahmequote in die A-Jugend, "deshalb gelingt es uns auch, so viele Spieler vom einen in den anderen Jahrgang nach oben zu bringen."
Die U16 und U15 haben laut Jones jeweils in der Kreisliga, „eine sehr ordentliche Runde hingelegt, wobei wir jeweils den Fokus auf die Weiterentwicklung der Jungs gelegt und auch erreicht haben.“ Rang fünf steht für die U16 des Trainerteams um Mathias Jelsch, Kevin Siebert, Ronny Schwindt und Paulo Fernandes zu Buche. Potenzial nach oben ist erkennbar. Auf Platz drei schloss die U15 des Trainertrios Dirk Schröder, Luca Erbeldinger sowie Elias Groll ab und hat teilweise mit den beiden Spitzenteams aus Gau-Odernheim und Alzey mithalten können.
Bis ganz zum Schluss hat die U13 in der D-Junioren Kreisklasse um die Meisterschaft mitgespielt. Als Tabellendritter hatte die Mannschaft gar ein besseres Torverhältnis als der Meister aus Flonheim/Armsheim. Ein 0:0-Remis am letzten Spieltag gegen den Vizemeister SV Horchheim kostete die jungen Gimbsheimer jedoch jenen zweiten Platz und die mögliche Teilnahme an der Aufstiegsrelegation. Trainer Damir Schwind und seine Schützlinge haben dennoch eine Top-Saison gespielt.
Von den drei E-Jugend-Mannschaften, über die F-Jugend bis hin zu den Bambinis sind Zuspruch und Zuwachs gleichermaßen groß in Gimbsheim. "Die Jugendabteilung wächst weiterhin und die Kids sind mit großem Spaß bei der Sache", sagt Anpfiff-Koordinator Jones abschließend.
Bei allem sportlichen Ehrgeiz und dem Streben nach der bestmöglichen Tabellenplatzierung, gilt für die Anpfiff-Förderzentrum immer der folgende Leitsatz: Die individuelle Entwicklung der Spieler steht im Vordergrund.
"In diesem Zusammenhang ist uns die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Jahrgängen sehr wichtig und wir freuen uns obendrein über die tolle Arbeit, die im Breitensport geleistet wird", sagt Markus Gaber aus der Anpfiff Gesamtkoordination Sport und Kooperationspartner abschließend zum sportlichen Saisonrückblick.