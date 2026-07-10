Wie eine Meisterschaft Anpfiff ins Leben +++ Saisonrückblick der Jugendmannschaften des SV Gimbsheim von red. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die erfolgreiche U19 des SV Gimbsheim. – Foto: Anpfiff ins Leben

Die A-Jugend des Anpfiff ins Leben Partnervereins SV Gimbsheim hat eine herausragende Saison 2025/26 gespielt. Mit Rang zwei in der Kreisliga hat die Mannschaft von Trainer Patrik Leonhardt sämtliche Erwartungen an sie nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Der Coach berichtet: "Die Jungs haben sich diesen Erfolg absolut verdient. Ich bin stolz auf die gesamte Mannschaft und auf jeden einzelnen Spieler."

Grundvoraussetzung für einen derart überzeugenden Saisonverlauf ist der starke Zusammenhalt innerhalb des Teams. "Das Schöne an unserer A-Jugend ist, dass wir vor der Saison nicht wussten, ob wir überhaupt eine 11er Mannschaft stellen können", sagt Steven Jones, Anpfiff-Jugendkoordinator Sport/Schule/Beruf/Soziales beim SV Gimbsheim. Doch es haben sich genügend Jungs bereiterklärt und diese sind regelrecht über sich hinausgewachsen. Ein großes Kompliment macht Jones dem Trainer, der allen Widrigkeiten trotze: "Patrik hat gesagt, dass er das Beste aus der Mannschaft herausholt und uns dabei hilft, auf unserem weiteren Weg etwas mitaufbauen zu wollen."

Mit diesem erfolgreichen Abschluss blickt die A-Jugend des SV Gimbsheim optimistisch in die Zukunft – und der Verein darf sich auf weitere starke Leistungen seines ältesten Jugendjahrgangs freuen. Jones verrät schon einmal: "Nächstes Jahr werden wir zusammen mit den 2009ern, die in die Verbandliga aufgestiegen sind, einen starken A-Jugend Kader haben, zusammen mit den verbleibenden 2008ern. Das Ganze dann unter der Leitung des Trainerteams Patrik Leonhardt und Mathias Jelsch." Jene B-Junioren haben sensationell den Aufstieg in die Verbandsliga erreicht. In einer stark besetzten Landesliga gelang dem SVG die Vizemeisterschaft hinter der zweiten Mannschaft des VfR Wormatia Worms. Unter der Leitung von Mario Cuc und Matthias Tillschneider hat sich der zweitälteste Jugendjahrgang über die komplette Runde konstant in der Spitzengruppe gehalten und quasi folgerichtig Rang zwei eingefahren.