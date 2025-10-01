Wie eine Achterbahnfahrt: Vilzings Zwischenfazit fällt ernüchternd aus

Ein durchwachsenes erstes Saisondrittel haben Cheftrainer Thorsten Kirschbaum (re.) und seine Assistenten bislang gesehen. – Foto: Johannes Traub

Ein Drittel der Saison in der Regionalliga Bayern ist rum, und das Vilzinger Zwischenfazit fällt ernüchternd aus: 11 Spiele, 10 Punkte, Platz 13 - zu wenig für die Ansprüche der Oberpfälzer. Cheftrainer Thorsten Kirschbaum redet nicht um den heißen Brei herum: "Wir hatten uns mehr vorgenommen. Ganz klar, wir haben zu wenige Punkte auf dem Konto." Woran hapert`s bei den Schwarzgelben?

Bislang ist die Saison für die DJK ein Auf und Ab. Wie eine Achterbahnfahrt auf dem Oktoberfest! Beispiele gefällig? Es geht hoch: Starker Heimauftritt gegen Ansbach - 4:1-Sieg! Es geht runter: Bei der 2:4-Heimniederlage gegen Aubstadt für den eigenen Chancenwucher bestraft worden. Es geht hoch: Unerwarteter 3:1-Auswärtssieg beim bärenstark gestarteten 1. FC Nürnberg II. Es geht runter: Völlig unnötige 2:3-Pleite in Aschaffenburg nach zweimaliger Führung. Es geht hoch: 1:0-Heimsieg gegen den FC Bayern II. Es geht runter: 0:2-Niederlage in Eichstätt nach doppeltem Platzverweis.



Es fehlt an Stabilität und an Konstanz! Bitter diesbezüglich: Drei Akteure, die für Stabilität hinten sowie vorne hätten sorgen sollen, fallen womöglich die komplette Saison aus. Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner und Jakob Zitzelsberger haben sich alle drei einen Kreuzbandriss zugezogen. "Das Verletzungspech hat uns in dieser Saison schon mit voller Wucht getroffen", meint Kirschbaum, der aber nicht jammern will: "Es war mit Sicherheit nicht alles schlecht, ganz im Gegenteil: Es waren sehr viele gute Dinge dabei. Auf denen gilt es nun aufzubauen."



Im Oktober und November stehen die Wochen der Wahrheit an.

Mit Blick auf den Spielplan muss man der DJK auch zugutehalten: Mit Unterhaching, Würzburg, Burghausen und Bayern II hat die DJK bereits gegen die vier großen Titelkandidaten gespielt. Da kann nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass üppig gepunktet wird. Nun liegen allerdings die Wochen der Wahrheit vor den Vilzingern, beginnend mit dem Heimspiel am Samstag gegen eine derzeit wahrlich nicht furchteinflößende SpVgg Bayreuth. Anschließend geht`s gegen Buchbach, Hankofen, Schwaben Augsburg, Memmingen und Greuther Fürth II. Alles vermeintliche Gegner auf Augenhöhe. "Jetzt zählt`s, das wissen wir auch. Aus den nächsten sechs Partien wollen wir so viele Punkte wie möglich holen. Aber die Liga ist kein Wunschkonzert", so Kirschbaum.





Wie schätzt der Ex-Profi den kommenden Gegner aus Bayreuth ein? "Die Altstadt macht auch gerade eine schwierige Phase durch. Gerade deshalb werden sie alles versuchen, um bei uns dreifach zu punkten. Es geht in den Herbst hinein, die Plätze werden nicht besser. Es wird ein sehr intensives und umkämpftes Spiel werden."





Wie sieht`s personell aus im Vilzinger Lager? Thomas Haas (Rot) und Jonas Goß (Gelb-Rot) flogen zuletzt in Eichstätt vom Platz. "Thomas wäre ursprünglich für drei Spiele gesperrt worden. Nach Sichtung der Videoaufnahmen ist die Strafe jedoch auf ein Spiel Sperre reduziert worden. Ich denke, das spricht für sich", informiert Kirschbaum. Goß muss gegen Bayreuth ebenfalls gesperrt zuschauen. Zudem fehlen wie gehabt die langzeitverletzten Markus Ziereis, Martin Tiefenbrunner und Jakob Zitzelsberger.