Wie ein totgeglaubter Verein wieder aufgeblüht ist Beim SV Kohlhof wird mittlerweile wieder positiv nach vorn geschaut

Der Retter in der Not war der damals gerade einmal 22-jährige Nils Meisberger. Der junge Mann wollte seinen Heimatverein nicht sterben lassen und ging damals im Ort, der gerade einmal rund 1650 Einwohner hat, quasi von Haus zu Haus - das Ziel war, eine motvierte, junge Vorstandschaft zusammenzubekommen. Dies gelang dann auch - man nahm allerdings auch das Vereinsurgestein Detlef Drumm mit hinzu, der nun mit fast 67 Jahren immer noch als 2. Vorsitzender mit anpackt. "Damals gab es gerade noch 30 Mitglieder, unter ihnen befand sich kein einziger Aktivenspieler mehr", erinnert sich der heute 28-jährige Meisberger zurück. Man klingelte damals an jeder Haustür im Dorf und fand so die ersten neuen Mitglieder. Um die Menschen wieder an den Sportplatz zu locken, wurde ein Burger-Tag ins Leben gerufen. Sportlich war man darauf bedacht, über Freundeskreise wieder Aktivenspieler nach Kohlhof zu locken. Man bot auch außerhalb des Fußballs beispielsweise Fitnesskurse an - und so kamen auch immer mehr Menschen zum SV Kohlhof, die eigentlich gar nicht so viel mit Fußball zu tun haben. Auch die Kinder und Jugendlichen wurden wieder auf den Verein aufmerksam - erst recht, als im Oktober 2023 der Umbau des bisherigen Hartplatzes in einen moderen Naturrasen abgeschlossen war. Mittlerweile gibt es fast 300 Mitglieder. Kürzlich wurde eine AH-Mannschaft ins Leben gerufen. Auf dem Sportplatz in Kohlhof tragen wieder zwei Aktiventeams ihre Heimbegegnungen aus. Und was sich außerdem in Sachen Jugendarbeit getan hat, dütfte deutschlandweit für Anerkennung sorgen: So werden zur kommenden Saison mindestens zwei G-Jugendmannschaften gemeldet, bei den F-Junioren gibt es sogar drei Teams. Hinzu kommt jeweils noch eine E-, D- und C-Jugendmannschaft. "Wir kratzen an der Marke von 100 Kindern", sagt Tobias Müller voller Stolz. Der Jugendleiter engagiert sich zusammen mit seiner Frau im Verein - beide gehören einem weit gestreuten Ehrenamtsteam an.

Und man freut sich auf zwei weitere Großereignisse: Zunächst geht vom 21. bis zum 25. Juli ein Fußballcamp nach den Trainingsrichtlinien von Real Madrid über die Bühne. Und vom 8. bis zum 10. August folgt dann noch das Sportfest mit zahlreichen Angeboten - unter anderem einem Elfmeter-Cup in Gedenken an den leider bereits viel zu früh verstorbenen Sportkameraden Bernd Schwender.