 2026-06-09T05:59:15.975Z

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Wie ein Spendenaufruf der SpVgg. Lemp durch die Decke geht

Teaser KLA WETZLAR: +++ Für seine Abschlussfahrt hatte sich der Fußball-A-Ligist etwas Besonderes einfallen lassen. Die SpVgg. Lemp setzt sich für die Krebshilfe ein. Was es damit auf sich hat +++

von Redaktion · Gestern, 22:08 Uhr · 0 Leser
Zeigen bei der Abschlussfahrt in Willingen ihre T-Shirts mit dem QR-Code: die Fußballer des A-Ligisten SpVgg. Lemp. © SpVgg. Lemp
Zeigen bei der Abschlussfahrt in Willingen ihre T-Shirts mit dem QR-Code: die Fußballer des A-Ligisten SpVgg. Lemp. © SpVgg. Lemp

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KLA Wetzlar
SpVgg.Lemp

Wetzlar . Der Trend bei Abschlussfahrten hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt: Mannschaften rufen über die sozialen Medien zu Spenden auf, um genügend finanzielle Mittel für Kaltgetränke zur Verfügung zu haben. Im Gegenzug erfüllt das Team eine Aufgabe und postet das Video. Die SpVgg. Lemp geht hingegen einen anderen Weg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.