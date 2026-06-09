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Wie ein Spendenaufruf der SpVgg. Lemp durch die Decke geht
Teaser KLA WETZLAR: +++ Für seine Abschlussfahrt hatte sich der Fußball-A-Ligist etwas Besonderes einfallen lassen. Die SpVgg. Lemp setzt sich für die Krebshilfe ein. Was es damit auf sich hat +++
Wetzlar . Der Trend bei Abschlussfahrten hat sich auch in diesem Jahr wieder bestätigt: Mannschaften rufen über die sozialen Medien zu Spenden auf, um genügend finanzielle Mittel für Kaltgetränke zur Verfügung zu haben. Im Gegenzug erfüllt das Team eine Aufgabe und postet das Video. Die SpVgg. Lemp geht hingegen einen anderen Weg.