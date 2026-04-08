 2026-04-08T20:34:17.496Z

Allgemeines

Wie ein Paar- und Familienberater den Amateurfußball sieht

Teaser ANALYSE: +++ Als Sozialpädagoge hat Ex-Gruppenliga-Kicker Jonathan Makkonen für das Miteinander in Fußballteams einen speziellen Blick. Die Mannschaft als „große Familie“? Ja und nein +++

von Redaktion · Heute, 22:44 Uhr · 0 Leser
Bringt eine neue Perspektive ins Spiel: Jonathan Makkonen, in der Fußball-Gruppenliga unter anderem für den FSV Braunfels und die SG Naunheim/Niedergirmes am Ball, blickt durch die Brille des Familien- und Paarberaters auf das Zwischenmenschliche im Amateurfußball. © André Besler
Bringt eine neue Perspektive ins Spiel: Jonathan Makkonen, in der Fußball-Gruppenliga unter anderem für den FSV Braunfels und die SG Naunheim/Niedergirmes am Ball, blickt durch die Brille des Familien- und Paarberaters auf das Zwischenmenschliche im Amateurfußball. © André Besler

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Jonathan Makkonen
Jonathan Makkonen

Wetzlar. Testosteron, Schweiß, raue Töne – so wird der Männerfußball im Amateurbereich noch immer gerne umrissen. Zugleich ist von großen Gefühlen, „echter Liebe“ und dem einmaligen „Spirit“ die Rede. Wie passt das zusammen? Und was passiert zwischen Rasen, Kabine und Tresen im zwischenmenschlichen Bereich wirklich?

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.