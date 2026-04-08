Wie ein Paar- und Familienberater den Amateurfußball sieht Teaser ANALYSE: +++ Als Sozialpädagoge hat Ex-Gruppenliga-Kicker Jonathan Makkonen für das Miteinander in Fußballteams einen speziellen Blick. Die Mannschaft als „große Familie“? Ja und nein +++ von Redaktion · Heute, 22:44 Uhr · 0 Leser

Bringt eine neue Perspektive ins Spiel: Jonathan Makkonen, in der Fußball-Gruppenliga unter anderem für den FSV Braunfels und die SG Naunheim/Niedergirmes am Ball, blickt durch die Brille des Familien- und Paarberaters auf das Zwischenmenschliche im Amateurfußball. © André Besler

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Wetzlar. Testosteron, Schweiß, raue Töne – so wird der Männerfußball im Amateurbereich noch immer gerne umrissen. Zugleich ist von großen Gefühlen, „echter Liebe“ und dem einmaligen „Spirit“ die Rede. Wie passt das zusammen? Und was passiert zwischen Rasen, Kabine und Tresen im zwischenmenschlichen Bereich wirklich?