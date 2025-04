Wie ein Nationalspieler nach Wülfrath kommt

Ist die Partie gegen die abstiegsbedrohten Velberter, die bereits am Samstag im Lhoist-Sportpark (Anstoß 16 Uhr) angepfiffen wird, nur eine Pflichtaufgabe? Joscha Weber verschwendet daran keinen Gedanken: „Das ist sicher eine machbare Aufgabe. Andererseits sind wir durch das Hinspiel gewarnt, als das entscheidende 3:1 erst in der Nachspielzeit fiel.“ Entsprechend wirkt der Coach auf seine Jungs ein: „Wir müssen einfach nur umsetzen, was wir uns im Training und in der taktischen Besprechung vornehmen. Gerade gegen solche Gegner, die nichts zu verlieren haben, spielt die Einstellung eine bedeutende Rolle.“

Die richtige Einstellung, damit hat Arman Corovic kein Problem. Der Innenverteidiger gilt in der Abwehrzentrale neben Kapitän Maik Bleckmann als „gesetzt“. Und genießt beim Trainer große Wertschätzung: „Arman ist aufgrund seiner großen Erfahrung und fußballerischen Qualität bei uns gleich Führungsspieler geworden. Er geht stets voran, gibt immer Vollgas. Unbestritten ist auch seine charakterliche Qualität, unsere jungen Spieler orientieren sich an ihm.“ Der so Gelobte sieht dem Velbert-Spielzuversichtlich entgegen: „Wir werden keinen Gegner unterschätzen. Dafür müssen, neben dem Trainerteam, auch wir als Führungsspieler sorgen. Wir arbeiten gemeinsam am großen Ziel, werden uns, was die Tabellensituation oder die Konkurrenz betrifft, nicht auf Hochrechnungen einlassen.“

Mit dem Vereinsfußball begann der junge Arman als Bambino in seiner Heimatstadt, bei Rot-Weiß Mülheim. In 2009 ging es zu Bayer Leverkusen, bevor im Sommer 2011 der Wechsel zum VfL Bochum folgte. Zwei Saisons später rückte das Talent, schon in jungen Jahren als Defensivspieler ausgebildet, in das U17-Bundesliga-Team auf. In dieser Zeit erreichten den jungen Kicker die ersten Länderspiel-Einladungen aus Bosnien-Herzegowina. Insgesamt 13 Pflichtspiele (WM-und EM-Qualifikation) stehen in Corovics Bilanz, der im Nationalteam unter anderen mit Bundesliga-Profi Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) auf dem Platz stand.

Auf Vermittlung seines Beraters folgte 2014 der Wechsel zu den U19-Bundesliga-Junioren von 1860 München. An der Isar wurde der Junge aus dem Ruhrgebiet sportlich nicht glücklich. Die Konkurrenz war groß. Neben anderen zählten die späteren Bundesligaspieler Florian Neuhaus (Mönchengladbach) und Felix Uduokhai (Besiktas Istanbul, zuvor Augsburg) zum Kader. Das 0:3 am dritten Spieltag gegen die TSG Hoffenheim sollte der einzige Einsatz bleiben. Folgerichtig ging es Sommer 2015 zurück in die Heimat – zu Rot-Weiss Essen.

Bei den U19-Bundesliga-Junioren stand Corovic mit dem aktuellen Holstein Kiel-Profi Timo Becker in einem Team. An der Hafenstraße lief es richtig rund, wie 18 Einsätze (und drei Tore) dokumentieren. „Ich startete zwar mit einer Schambeinentzündung, spielte dann aber eine sehr starke Rückrunde“, so der heute 27-Jährige im Rückblick.

Da wurden auch Profiklubs aufmerksam. Wie die SpVgg Greuther-Fürth. Dort war der gerade den Junioren entwachsene Corovic ab Sommer 2016 fester Bestandteil der 2. Mannschaft (Regionalliga). „Nur mit Mühe gelang uns der Klassenerhalt, aber ich konnte während der Vorbereitung und im Laufe der Saison einige Male bei den Profis mittrainieren. Das hat mich motiviert und auch fußballerisch weiter gebracht“, erinnert sich der Mülheimer. In der folgenden Spielzeit reichte es nur zu sieben Einsätzen. „Der damalige Trainer Timo Rost, ehemaliger Bundesligaspieler in Cottbus, hatte angeblich keine Verwendung für mich. Das war eine sehr frustrierende Saison. Nach reiflicher Überlegung kam ich zum Entschluss, das Kapitel „Profifußball“ zu beenden. Profi in der Regionalliga – das war nicht wirklich eine Alternative“, so der Linksfuß.

Von daher ging es im Sommer 2018 zurück nach NRW. Genauer gesagt nach Mülheim und zum Oberligisten VfB Speldorf. Im Winter war der FSV Duisburg die nächste Station, bevor der 1,85 Meter große Abwehrrecke von Sommer 2019 bis zum Herbst 2022 für den 1. FC Bocholt in der Regional- und Oberliga auflief. Beruflich bedingt musste der Fußballer dann kürzer treten, wechselte im Januar 2023 zu Schwarz-Weiß Essen in die Oberliga: „Dort konnte ich Hobby und Beruf viel besser koordinieren.“ Corovic beendete derweil in 2021 eine dreijährige Ausbildung zum Automobilkaufmann, hat jetzt im Autohaus Gottfried Schultz in Velbert den Zubehör- und Teilevertrieb unter seiner Leitung.

Seit vergangenen Juli also Wülfrath. „Philipp Schmidt, der Sportliche Leiter, machte mir einen Wechsel mit allen vielversprechenden Perspektiven schmackhaft. Wir als Mannschaft sind gerade dabei, diese Ziele umzusetzen“, ist Arman Corovic, nach 23 Spielen im FCW-Trikot, überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.