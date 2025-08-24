Wie ein gelbes U-Boot - Erst wenig zu sehen, dann aufgetaucht

Zahlreich waren die Zuschauer nach Manderscheid gekommen. Und erfreulicherweise hatte sich ein Großteil von ihnen aus Platten auf den Weg gemacht. Gerade unsere Fans werden sich über die Farben gewundert haben. Um Verwechslungen mit der Heimmannschaft zu verhindern liefen unsere Jungs in gelben Leibchen auf. Und "yellow submarine" (übersetzt: gelbes U-Boot, angelehnt an dem Klassiker der Beatles) war dann auch das Motto des Spiels.
Platten begann nämlich unsortert, unkonzentriert und mit wenig Biss. Neumann Morbach und Shuklin hatten harmlose Möglichkeiten (14. und 20. Minute) die aber ungenutzt blieben. 23. Minute, Laufeld sehr clever bei einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld, Platten nicht bei der Sache, Weber überrascht Klein aus 30 Metern zum 1:0. Pias hätte mit einem strammen Schuss aus der Distanz sogar erhöhen können (29.), dann aber nach 33 Minuten die erste dicke Chance für Platten. Der Torwart klatscht einen Schuss ab. Neumann Morbach hat den Ball 5 Meter vor dem Tor auf dem Silbertablett und jagt ihn mit vollem Risiko drüber. So langsam tauchte das Plattener U-Boot auf und ließ durch einen Kopfball auch nur noch eine Chance zu. Unsererseits hatte Störtz kurz vor der Halbzeit noch eine Schusschance, die knapp vorbei ging. In der Nachspielzeit bediente er dann Neumann Morbach in den Lauf der aus 12 Metern zum 1:1 Ausgleich in die lange Ecke abschließen konnte.
Platten brachte für den zweiten Durchgang frische Kräfte um weiter Druck zu machen, die erste Chance hatte aber Laufeld mit einem Distanzschuss. Danach übernahm der TuS aber nach und nach das Spiel. Neumann Morbach (51.), Steinbach (53.) und Güth (62.) ließen gute Gelegenheiten aus ehe es dann lichterloh im Strafraum der Gastgeber brannte. Güth scheitert am starken Reflex des Torwarts, JNM setzt den Ball ans Alu, dann wird Störtz der Ball vom Fuß gegrätscht (65.). Kurz darauf dezimierten sich die Gäste selber. Der kurz davor eingewechselte Jany grätscht Güth von hinten in die Beine und sieht dafür die rote Karte. Nach 71 Minuten war dann die Nuss geknackt. Flacher Eckball von Güth, Shuklin rauscht heran und verwandelt flach aus 9 Metern zur Plattener Führung. 79. Minute, Kopp trifft nach feiner Flanke nur die Latte, Justin Steinbach nickt aus 5 Metern ein, 1:3. Laufeld tauchte noch einmal vor Klein auf, der aber im eins gegen eins einen weiteren Gegentreffer verhinderte, ehe Joel Güth in der 87. Minute nach einer ganz langen Flanke von Marvin Schlöder überlegt den vierten Plattener Treffer beisteuerte. Kurz vor dem Ende hatte Jan Ruben Weigelt hat gleich zwei mal die Chance auf den fünften Treffer, aber es sprang nur eine Ecke raus die nichts mehr einbrachte.
Laufeld bot in der ersten Hälfte ordentlich Paroli, Platten drückte aber dann immer mehr auf´s Gas und siegt am Ende aufgrund der deutlichen Überlegenheit in der zweiten Hälfte verdient. Da auch die Zwote wieder gewonnen hat erneut ein 6-Punkte-Wochenende für den TuS. Am kommenden Sonntag geht es für die erste Mannschaft auf Elsenborn gegen die SG Ellscheid II.