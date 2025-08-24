Wie ein gelbes U-Boot - Erst wenig zu sehen, dann aufgetaucht

Zahlreich waren die Zuschauer nach Manderscheid gekommen. Und erfreulicherweise hatte sich ein Großteil von ihnen aus Platten auf den Weg gemacht. Gerade unsere Fans werden sich über die Farben gewundert haben. Um Verwechslungen mit der Heimmannschaft zu verhindern liefen unsere Jungs in gelben Leibchen auf. Und "yellow submarine" (übersetzt: gelbes U-Boot, angelehnt an dem Klassiker der Beatles) war dann auch das Motto des Spiels.

Platten begann nämlich unsortert, unkonzentriert und mit wenig Biss. Neumann Morbach und Shuklin hatten harmlose Möglichkeiten (14. und 20. Minute) die aber ungenutzt blieben. 23. Minute, Laufeld sehr clever bei einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld, Platten nicht bei der Sache, Weber überrascht Klein aus 30 Metern zum 1:0. Pias hätte mit einem strammen Schuss aus der Distanz sogar erhöhen können (29.), dann aber nach 33 Minuten die erste dicke Chance für Platten. Der Torwart klatscht einen Schuss ab. Neumann Morbach hat den Ball 5 Meter vor dem Tor auf dem Silbertablett und jagt ihn mit vollem Risiko drüber. So langsam tauchte das Plattener U-Boot auf und ließ durch einen Kopfball auch nur noch eine Chance zu. Unsererseits hatte Störtz kurz vor der Halbzeit noch eine Schusschance, die knapp vorbei ging. In der Nachspielzeit bediente er dann Neumann Morbach in den Lauf der aus 12 Metern zum 1:1 Ausgleich in die lange Ecke abschließen konnte.