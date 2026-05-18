»Wie ein Finale«: Mitterdorf, Ettmannsdorf und der Aufstiegstraum

Ettmannsdorfs Trainer Tobias Wiesner (links) oder Mitterdorfs Spielercoach Christian Kufner: Wer hat am Dienstagabend Grund zur Freude? – Foto: Schneider, Schmaderer

Paarungen, Termine und Spielorte für die 2. Runde der Relegation zur Bezirksliga stehen bereits fest. Allerdings wird eines von acht Teams noch gesucht. Dazu messen zum Erstrunden-Abschluss die SpVgg Mitterdorf und der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II ihre Kräfte. Das Sportgelände des SV Alten-/Neuenschwand sieht am Dienstagabend (Anstoß: 18.15 Uhr) das Duell der beiden Tabellenzweiten der Kreisligen Ost und West im Spielkreis Cham/Schwandorf. Während der Verlierer den Aufstiegstraum gegraben muss, wahrt sich der Sieger die Chance auf ein Bezirksliga-Ticket. Er trifft dann am kommenden Freitag in Altenthann auf den FC Thalmassing.



Ettmannsdorfs Landesliga-Unterbau verpasste in der Kreisliga West nur knapp die Meisterschaft. Letztlich musste man Titel-Widersacher TV Nabburg zum ersten Platz gratulieren. „Wir hatten es in der eigenen Hand und haben es aus verschiedensten Gründen leider nicht geschafft, Platz eins zu verteidigen. Ich mache meiner Truppe aber keinen Vorwurf. Sie hat die ganze Saison über performt“, sagt Trainer Tobias Wiesner. Verpasstes, sprich den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga, würde der SVSE II jetzt gern über die Relegation nachholen. „Die Jungs und ich wollen es unbedingt. Wir wollen es über die voraussichtlich drei Spiele reißen“, betont Wiesner, der aber keinen Druck auf seine junge Truppe ausübt.



Gegen Mitterdorf rechnet der ehemalige Regionalligaspieler mit einem „50/50-Spiel, in dem die Tagesform entscheiden wird. Wer weniger Fehler macht, gewinnt.“ Der Gegner verfüge über „brutale Einzelspieler“, befindet Wiesner, und nennt die beiden Spielertrainer Christian Kufner und Tobias Bräu als Beispiele. „Wir müssen eiskalt sein und brauchen einen Sahnetag, sonst werden wir Mitterdorf nicht schlagen können. Ich weiß was sie können, aber auch, was unsere Stärken sind.“ Auf Seiten der Schwandorfer wird es kein Aufrüsten geben. Sprich: Spieler aus dem Landesliga-Kader, die theoretisch spielberechtigt wären, sind nur als Zaungäste dabei. „Die Jungs, die es während der Saison gerichtet haben, sollen auch in der Relegation spielen“, stellt Wiesner klar. „Sie haben das Zeug dazu.“





Die SpVgg Mitterdorf schloss die Saison in der Chamer Kreisliga-Staffel als Dritter ab. Dass sie dennoch relegieren darf, liegt daran, dass Vizemeister SG Zandt/Vilzing II als (Noch-)Spielgemeinschaft kein Aufstiegsrecht zur Bezirksliga hat. 48 Punkte heimste die erfahrene Elf des Spielertrainer-Duos Christian Kufner / Tobias Bräu ein – elf weniger als Ettmannsdorf. „Wir waren die ganze Saison mit Verletzungspech extrem gebeutelt“, berichtet Kufner, der umso stolzer auf seine Mannschaft ist, dass sie sich trotzdem für die Relegation qualifizieren konnte. „Das allein ist schon mal eine Riesenleistung. Wir haben unser Ziel damit erreicht.“ Dem bzw. den Entscheidungsspielen blickt der 33-jährige Ex-Kapitän des Regionalligisten DJK Vilzing relativ gelassen entgegen: „Im Endeffekt können wir als Mannschaft und als Verein nur gewinnen in der Relegation. Es gibt nichts zu verlieren.“



Im wahrscheinlichsten Fall müssen drei Spiele gewonnen werden – es könnten aber sogar vier werden –, ehe der Traum von der Bezirksliga wahr wird. Die Favoritenrolle schiebt Mitterdorfs Spielercoach in Richtung Ettmannsdorf: „Sie habe eine tolle Punktzahl eingefahren und die Meisterschaft knapp verfehlt. Das ist eine gut ausgebildete, technisch starke und junge Truppe. Da müssen wir mit unserer Erfahrung dagegenhalten.“ Überhaupt kann dieses Rele-Duell mit „junge Talente gegen erfahrene Cracks“ überschrieben werden. „Es ist quasi wie ein Finale, und da ist ja immer alles möglich. Wir wollen voll dagegenhalten und uns so gut wie möglich verkaufen. Unser Ziel ist es natürlich, in die nächste Runde einzuziehen“, so Kufner.