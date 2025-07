"Wie ein Fiebertraum"

Wir sind ohne große Erwartungen in die Saison gestartet. Mit über 30 Abgängen und fünf A-Jugend-Kickern als festen Spielern haben wir für die Runde gemeldet.

Wir haben in der Vorbereitung ein paar Freizeitfußballer gefunden, die uns gern unterstützen wollten. Das Gerüst bestand also aus drei Etablierten und vielen Spielern, die in ihre erste Herrensaison gehen würden.

Alles was danach passiert ist, kann man nur als Fiebertraum bezeichnen. Was das Trainerteam und die Spieler da zusammen erreicht haben, kann man gar nicht richtig einschätzen. Als wir Ende Herbst eine Schwächephase hatten, haben wir uns zusammengerauft und danach bis auf Ligaprimus Neckarsteinach, jeden geschlagen. Selbst in der Relegation gab es keine Zweifel, dass wir das Wunder vollbringen können und jetzt bereiten wir uns auf die erste B-Klasse Saison seit Jahrzehnten vor.