Wie schneidet der FC Eddersheim in der kommenden Hessenliga-Saison ab? – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Wie Eddersheim in der "stärksten Hessenliga seit langem" bestehen will Sieben vielversprechende Neuzugänge sollen Kader verstärken und Konkurrenzkampf anregen +++ Neuer Co-Trainer Verlinkte Inhalte Hessenliga Eddersheim Patrick Schorr Carsten Weber Benedict Klimmek + 6 weitere

Hattersheim. Satte 13 Mal spielte der FC Eddersheim Unentschieden - Rekordbilanz in der abgelaufenen Hessenliga-Saison, die der FCE am Ende auf Tabellenplatz neun abschloss, nicht ganz an die starke Spielzeit 23/24 (Platz sechs) anknüpfen konnte. Besonders gegen Ende der Runde zeigte sich die Mannschaft von Trainer Carsten Weber, der in seine dritte Saison gehen wird, stark verbessert, blieb in den letzten neun Spielen ungeschlagen. Setzte sich zudem im Kreispokalfinale gegen die TuS Hornau durch. Um sich in in der Sommerpause nun akribisch auf die insgesamt achte Saison in Folge in Hessens höchster Spielklasse vorzubreiten - und das mit vielversprechenden Neuzugängen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Mit Patrick Schorr (Türk Gücü Friedberg) stand bereits im Mai ein echter Top-Transfer fest - der 30-jährige Mittelfeldspieler kam in fünf Jahren bei TGF auf beachtliche 50 Torvorlagen. Mit Keeper Felix Koob - wird Nachfolger von Daniel Zeaiter, der zu Rot-Weiß Frankfurt wechselt - und Demyan Imek kommen zwei weitere Spieler vom Beinahe-Regionalligaaufsteiger. "Wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Es ist uns gut gelungen Profile zu verpflichten, die uns etwas gefehlt haben", zielt Weber besonders auf die offensive Flügelpositionen ab, auf denen Handlungsbedarf bestanden habe. Auch deshalb der späte Transfer von Angel Daren Denzel Arthee, der von Absteiger SV Unter-Flockenbach an die Staustufe wechselt. Hinzu kommt mit Amar Glogic ein talentierter Spieler für die Zentrale aus der U19 des SV Gonsenheim, mit Benedict Klimmek ein Zwei-Meter-Hüne für die Innenverteidigung, der zuvor beim PSV Union Neumünster in der Oberliga Schleswig-Holstein spielte.

Kleinerer Kader, großer Konkurrenzkampf Spät war mit Lars Schön auch die Nummer zwei hinter Koob gefunden - der 19-Jährige kommt aus der U19 des SV Darmstadt 98. Klar ist auch, dass bei sieben Nezugängen das Wort "Umbruch" seine Daseinsberechtigung besitzt, zudem weil acht, teils langjährige Spieler des FCE, den Verein nach Saisonende verlassen haben. Darunter Ivan Dujmovic, Tolga Demirbas, Mikael Neway und Fabio Wollstadt (alle Ziel unbekannt). Hinzu kommen Dennis Lang und Christopher Krause, die ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen, Phil Reuter der zu Ligakonkurrent SC Waldgirmes gewechselt ist. "Der Kader ist etwas kleiner als letztes Jahr, ist dennoch sehr tief besetzt. Wir haben kaum Positionen, die nicht gleichwertig besetzt sind. Das werden sehr enge Duelle", weiß Weber um einen gesunden Konkurrenzkampf, der zu einer Leistungssteigerung beitragen solle. Ein weiterer wichtiger Baustein: Laurin Vogt, der kürzlich verlängert hat.