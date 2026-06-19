Wie die Trinkpause als Standard von der WM zu den Amateuren wandert Modephänomen oder taktisches Mittel der Zukunft? Die Trinkpause ist auch im Amateurfußball nicht neu uns bei hohen Temperaturen sinnvoll, sie ähnelte jüngst aber sehr dem Ablauf bei der Weltmeisterschaft. von Sascha Köppen · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Die Trinkpause beim Duisburger FV am Mittwoch ähnelte schon sehr der bei der WM. – Foto: Tristan Benten

Etwas mehr als das erste Drittel der Vorrundenspiele der Mammut-WM in Mexiko, Kanada und den USA ist gelaufen, und der Fan hat sich inzwischen schon daran gewöhnt. Die obligatorische Trinkpause wird inzwischen in jedem Spiel abgehalten, auch wenn die Arena klimatisiert ist oder es regnet. Das legt offen, was ohnehin jeder weiß. Dieser "Hydration Break" dient weniger der Erfrischung als vielmehr der zusätzlichen Werbe-Einblendung in ohnehin teils kostenpflichtigen Übertragungen.

Fakt bleibt aber natürlich, dass diese Pausen den Charakter des Spiels verändern. In den drei Minuten haben die Trainer die Möglichkeit, noch einmal auf ihre Spieler einzuwirken, sie wachzurütteln, zu beruhigen oder taktisch einzuwirken. Nicht selten veränderten diese Spielpausen bisher bei der Weltmeisterschaft auch schon das Spielgeschehen, führten zu neuem Mut oder einem Bruch im Spiel bis dato überlegener Teams. Wie die Bilder sich gleichen Spannend ist nun zu beobachten, dass diese Trinkpause, und zwar ziemlich genau in gleicher Form, auch blitzschnell in den Amateurfußball überführt wurden. Beim Relegationsspiel des Duisburger FV am Mittwochabend gegen den OSV Meerbusch etwa war es zwar warm, nach der Pause war indes die Sonne weg und die Temperatur lag bei etwa 23 Grad. Experten werden nun sagen, dass fast jede Flüssigkeitsaufnahme im Sommer zu befürworten ist, doch eine Regeländerung hat es offiziell natürlich nicht gegeben. Bisher war das eigentlich nur bei Temperaturen jenseits der 30 Grad obligatorisch gewesen, und dann auch eher nur 60 Sekunden lang.

Jetzt gleichen die Bilder aber schlagartig der WM. Die Spieler stehen im Kreis, die Trainer stellen das Team neu ein, es vergehen zwei Minuten und mehr. Und dass der neue Umgang mit der Trinkpause, die ja eher einem "Timeout" gleichkommt, auch Auswirkungen auf das Spiel hat, zeigen erste Statistiken. In den fünf Minuten nach der Trinkpause fallen nämlich sichtbar mehr Tore als in den übrigen vergleichbaren Zeitspannen. Setzt sich diese Spielpause durch? Es bleibt also abzuwarten, ob sich dieses Phänomen durchsetzen wird. Die DFL hat bereits angekündigt, den "Hydration Break" nicht einführen zu wollen. Es könnte also sein, dass die Spielpause mit den hohen Temperaturen gemeinsam irgendwann wieder verschwindet. Als taktisches Mittel sind sie aber allemal interessant. Und im Winter ließen sich ja auch warme Getränke reichen.