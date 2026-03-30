Wie die SGE Bedburg-Hau den wichtigen Auswärtssieg in Goch festhielt

Die SGE Bedburg-Hau konnte in der Bezirksliga einen wichtigen 2:1 (2:0)-Sieg bei Viktoria Goch II einfahren. Die Gocher hingegen bleiben in der Tabelle Vorletzter und müssen weiter um den Klassenerhalt bangen. Beide Teams wussten um die Bedeutung dieser Partie und gingen sie zunächst vorsichtig an.
Die Gäste mussten auf die gelbgesperrten Falko Kersten und Henrik Schümmer verzichten. In der siebten Minute hatte Fabian Berntsen Pech, als er den Pfosten des Viktoria-Tores traf. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen ab, ohne zwingende Torraumszenen.
Die Kontrahenten machten die Räume eng und standen kompakt in der Defensive. Allmählich erhöhte die SGE Bedburg-Hau aber den Druck sowie das Pressing und ging folgerichtig durch Pascal Puff (24.) mit 1:0 in Führung. Fünf Minuten später gelang Fabian Berntsen nach Vorarbeit von Theo Panke das 2:0.
Die Mannschaft des SGE-Trainers Bernard Alijaj trat diszipliniert und konzentriert auf. Die Gastgeber hingegen hatten kaum Ideen und Mittel, um die SGE-Abwehr in Gefahr zu bringen, und leisteten sich viele Abspielfehler im Spielaufbau. Die SGE Bedburg-Hau dagegen hatte durch Panke und Puff große Torchancen schon vor dem Pausenpfiff, um die Partie frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch die Latte oder Viktoria-Keeper Lars Thielen verhinderten einen Torerfolg.
Viktoria-Coach Ernes Tiganj nahm in der Halbzeitpause einige Umstellungen vor, und seine Elf wurde danach auch stärker. Die Gocher hatten in der 59. Minute eine gute Gelegenheit, den Anschluss herzustellen, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. Lars Johnson (63.) erzielte dann endlich freistehend das 1:2 aus Gocher Sicht. Die Gastgeber wirkten nun aggressiver, das Spieltempo wurde merklich erhöht, und die SGE Bedburg-Hau agierte etwas unkonzentriert.
Auch die Zweikämpfe wurden bissiger geführt. Christoph Gorißen (86.) erhielt unnötig die Gelb-Rote Karte, aber die Gastgeber konnten aus der kurzen Überzahl kein Kapital mehr schlagen. So blieb es beim verdienten Sieg der SGE Bedburg-Hau.
„Das war eine sehr gute erste Halbzeit von uns, und wir hätten höher führen müssen. Die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte waren schlecht, doch dann sind wir wieder da gewesen“, sagte SGE-Coach Alijaj zufrieden.
Sein Pendant Ernes Tiganj sagte nach dem Abpfiff: „Die erste Hälfte war miserabel, wir hatten wenig Spielfluss und haben mutlos agiert. Für die zweite Halbzeit muss ich meiner Truppe ein Lob aussprechen. Aber der Sieg der SGE ist verdient.“