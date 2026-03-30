Wie die SGE Bedburg-Hau den wichtigen Auswärtssieg in Goch festhielt

Die Mannschaft des SGE-Trainers Bernard Alijaj trat diszipliniert und konzentriert auf. Die Gastgeber hingegen hatten kaum Ideen und Mittel, um die SGE-Abwehr in Gefahr zu bringen, und leisteten sich viele Abspielfehler im Spielaufbau. Die SGE Bedburg-Hau dagegen hatte durch Panke und Puff große Torchancen schon vor dem Pausenpfiff, um die Partie frühzeitig zu ihren Gunsten zu entscheiden. Doch die Latte oder Viktoria-Keeper Lars Thielen verhinderten einen Torerfolg.

Viktoria Goch II kommt zurück und lässt die SGE zittern

Viktoria-Coach Ernes Tiganj nahm in der Halbzeitpause einige Umstellungen vor, und seine Elf wurde danach auch stärker. Die Gocher hatten in der 59. Minute eine gute Gelegenheit, den Anschluss herzustellen, doch der Ball strich knapp am Pfosten vorbei. Lars Johnson (63.) erzielte dann endlich freistehend das 1:2 aus Gocher Sicht. Die Gastgeber wirkten nun aggressiver, das Spieltempo wurde merklich erhöht, und die SGE Bedburg-Hau agierte etwas unkonzentriert.

Auch die Zweikämpfe wurden bissiger geführt. Christoph Gorißen (86.) erhielt unnötig die Gelb-Rote Karte, aber die Gastgeber konnten aus der kurzen Überzahl kein Kapital mehr schlagen. So blieb es beim verdienten Sieg der SGE Bedburg-Hau.

„Das war eine sehr gute erste Halbzeit von uns, und wir hätten höher führen müssen. Die ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte waren schlecht, doch dann sind wir wieder da gewesen“, sagte SGE-Coach Alijaj zufrieden.