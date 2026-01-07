Wie die SG Niederbiel ihr Hallenturnier plant

Solms. Hallenfußball mit langer Tradition steht am Samstag in der Großsporthalle Burgsolms auf dem Programm. Ab 14 Uhr richtet die SG Niederbiel das 27. Helmut-Schäfer-Gedächtnisturnier für Senioren aus. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“, die Begegnungen dauern jeweils eine Viertelstunde. Die Pausen zwischen den Spielen betragen jeweils drei Minuten. Eine Finalrunde gibt es nicht – jede Partie fließt direkt in die Abschlusstabelle ein.