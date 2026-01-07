 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Eine Szene aus dem vergangenen Jahr beim Hallenfußball-Turnier der SG Niederbiel: Deniz Günes (blaues Trikot) von der SG Oberbiel und Kevin Schweizer von der SG Ulmtal/Biskirchen kämpfen in der Großsporthalle Burgsolms um den Sieg. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Eine Szene aus dem vergangenen Jahr beim Hallenfußball-Turnier der SG Niederbiel: Deniz Günes (blaues Trikot) von der SG Oberbiel und Kevin Schweizer von der SG Ulmtal/Biskirchen kämpfen in der Großsporthalle Burgsolms um den Sieg. (Archivfoto) © Jenniver Röczey

Wie die SG Niederbiel ihr Hallenturnier plant

Teaser HALLE: +++ Der Veranstalter hatte Probleme, aber es dann doch geschafft: In der Großsporthalle in Burgsolms findet ein Hallenfußball-Turnier statt. So sieht der Modus aus +++

Verlinkte Inhalte

KLA Wetzlar
Niederbiel

Solms. Hallenfußball mit langer Tradition steht am Samstag in der Großsporthalle Burgsolms auf dem Programm. Ab 14 Uhr richtet die SG Niederbiel das 27. Helmut-Schäfer-Gedächtnisturnier für Senioren aus. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen jeden“, die Begegnungen dauern jeweils eine Viertelstunde. Die Pausen zwischen den Spielen betragen jeweils drei Minuten. Eine Finalrunde gibt es nicht – jede Partie fließt direkt in die Abschlusstabelle ein.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 07.1.2026, 22:07 Uhr
RedaktionAutor