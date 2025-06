Wie die SG Naunheim/Niedergirmes den Titel geholt hat

Wetzlar. Den 3. Juni 2023 haben die Verantwortlichen der SG Naunheim/Niedergirmes nicht vergessen. Auch nicht in den Wochen des Triumphes nach der viel umjubelten Meisterschaft der Fußball-Kreisoberliga West knapp zwei Jahre später. Damals, an einem warmen Sonntag auf der Lahninsel, hätte es auch ganz anders kommen können. Der TuS Naunheim, zu jener Zeit ein Sorgenkind der Liga, kämpft gegen die SG Dietzhölztal ums sportliche Überleben – verlieren verboten. Bis in die 90. Minute liegt man zurück. Dann trifft Bülent Kaya zum 3:3, ehe Denis Walter mit dem 4:3 den direkten Klassenerhalt sichert.