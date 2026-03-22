Wie die Platzverhältnisse so das Spiel - miserabel

Aber alles auf das holprige Geläuf zu schieben würde man es sich zu einfach machen.

Schon im Vorfeld zu diesem Spiel konnte man erahnen, dass die Paarung keine Augenweide werden würde. Der Rasenplatz spottet jeder Beschreibung, sodass sich jeglicher Kommentar erübrigt.

Eine erste große Möglichkeit besaß in der 11. Minute Tim Koch, als er frei vor dem Neibsheimer Tor auftauchte, sein unplatzierter Schuss indes zu zentral geriet.

In der 25. Minute führte eine Fehlerkette aus dem Mittelfeld zum Tor des Tages, das Teamkapitän Philipp Eggle glücklich bejubeln durfte. Gästetorhüter Maximilian Hohlweck stand zwar richtig in der kurzen Ecke und trotzdem musste dieser den Ball aus dem Netz holen.

Nacheinander konnte sich Marius Bentheimer zwischen der 29. und 37. Minute mehrfach nicht für seinen Einsatz belohnen, was zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichter Oussema Kriven setzte Bentheimer noch einmal mit einer Flanke auf Sydney Wystrach eine vielversprechende Aktion, doch dieser konnte den Ball aus kürzester Entfernung nicht über die Linie befördern.

Wenige Augenblicke vor Ende der ersten 45 Minuten scheiterten die Neibsheimer Stürmer zweimal kläglich am „Rasenuntergrund“, der ihnen im Laufe der Begegnung immer wieder zu Gute kam.

Die letzte Möglichkeit vereitelte Hohlweck vor dem Halbzeitpfiff mit einer Fußparade, als ein Stürmer der Heimelf frei auf das Östringer Gehäuse zulief.

Eine Minute war in Hälfte zwei gespielt, als die linke Abwehrseite erneut entblößt war und Neibsheims Stürmer nur das rechte Toreck traf.

Obwohl Östringen in den zweiten 45 Minuten einige vielversprechende Wechsel aufbot und in den letzten 20 Minuten, trotz Unterzahl, einige positive Akzente setzen konnte, war ihnen der verdiente Ausgleich nicht vergönnt.

Fazit: Besondere Platzverhältnisse bedingen eine besondere Spielweise. Zumindest wurde das kämpferische Element in der zweiten Halbzeit sichtbar.

(R.J./E.O.)