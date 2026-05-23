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Wie die neuen Landesligen aussehen könnten
Schon zur neuen Saison werden die Landesligen neu gemischt – mit Folgen für Teams aus Rheinhessen und von der Nahe +++ Und auch Ende der kommenden Spielzeit läuft einiges anders
von Mario Luge · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
SV Winterbach gegen die Spielvereinigung Ingelheim? Das könnte ein Duell in der neuen Landesliga-Saison sein - auch vorausgesetzt, dass beide Mannschaften den Klassenverbleib schaffen. – Foto: Mario Luge