Wie die neuen Landesligen aussehen könnten

SV Winterbach gegen die Spielvereinigung Ingelheim? Das könnte ein Duell in der neuen Landesliga-Saison sein - auch vorausgesetzt, dass beide Mannschaften den Klassenverbleib schaffen. – Foto: Mario Luge

Region. Die Landesliga der kurzen Wege kommt. Im Vorgriff auf die große SWFV-Strukturreform werden die südwestdeutschen Landesligen bereits zur Saison 2026/27 nach rein regionalen Gesichtspunkten neu formiert. Was die Umstrukturierung für künftige Auf- und Absteiger bedeutet, wie mit dem drohenden Massenaufstieg umgegangen wird und wie die neuen Staffeln „Nord“ und „Süd“ ganz konkret aussehen könnten, lest ihr im Plus-Text der Allgemeinen Zeitung.