Der Nachwuchs ist entscheidend. – Foto: Clemens Budde

Wie die Jugend den Vereinssport rettet Vereine suchen fast überall händeringend Übungsleiter, denn ohne sie würde es in vielen Be­reichen kaum noch sportliche Angebote geben. Um diesem Mangel beizukommen, werden in Krefeld schon Jugendliche zu Sporthelfern ausgebildet. Was sie lernen, was ihre Aufgaben sind – und was sie daran lieben.

Ohne Übungsleiter wäre die Vereinswelt eine andere: Es gäbe kaum noch jemanden, der Kinder und Jugendliche in den Sportvereinen trainiert, schult, weiterbildet, beaufsichtigt und ihnen auch im sozialen Bereich ein Ansprechpartner ist. Denn viele Vereine, seien es Schwimmvereine, Fußball- oder Turnvereine, sind auf die Tätigkeit von Ehrenamtlern angewiesen. Leider gibt es laut Stadtsportbund in vielen Bereichen einen Mangel – nicht nur in Krefeld. Und genau da setzt das Sporthelfer-Programm NRW an: Hier werden Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren ausgebildet, die Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in ihrem Verein, in ihrer Schule oder im Ganztag mitgestalten möchten.

Der Stadtsportbund (SSB) Krefeld organisiert die schulübergreifende Ausbildung, an der sich alle Krefelder Schulen beteiligen dürfen. In den vergangenen Jahren haben jährlich zwischen sechs und sieben Schulen teilgenommen. Auch das Gymnasium Horkesgath ist seit vielen Jahren mit dabei. Hier sind unter anderem die 15-jährige Auaz Ismail und die 16-jährige Irina Bomba als Sporthelferinnen tätig. „Wir haben schon ziemlich früh bei den Kleinen beim Volleyball mitgeholfen, weil wir das selbst beide spielen“, erzählt Auaz. „Wir waren Schiedsrichter und haben auch schon bei den Stadtmeisterschaften im Volleyball mitgeholfen und bei den Fahrradprüfungen an unserer Schule. Als es dann die Möglichkeit gab, die Ausbildung zum Sporthelfer zu machen, haben wir uns sofort beworben.“

Dazu ist es nötig, eine kleine Bewerbung zu schreiben, erklärt Sportlehrer Sebastian Rickert. „Jedes Jahr bekommen sechs bis acht Schüler bei uns die Möglichkeit, diese Ausbildung in der 9. Klasse zu machen. Dadurch haben wir immer vier Jahrgänge mit insgesamt bis zu 30 Sporthelfern. Das ist schon eine enorme Unterstützung.“ Denn die Schülerinnen und Schüler kommen, so sie wollen, in allen möglichen Bereichen zum Einsatz, etwa bei Sportfesten der Schule, bei der Verkehrserziehung, bei Turnieren, bei der Motoriktestung von Zweit- und Viertklässlern durch das Schulamt oder auch im Bereich der Nachmittagsbetreuung. „Sie begleiten zum Beispiel auch die Skifreizeit unserer Schule. Daher schauen wir natürlich, dass die Bewerber von ihren schulischen Leistungen her so gut sind, dass sie es sich leisten können, hier zu unterstützen“, sagt Rickert. An der letzten Ausbildungsrunde nahmen 45 Schüler von sieben Krefelder Schulen an der Ausbildung teil, ergänzt der Lehrer.