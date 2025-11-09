Wie die Holzheimer SG mit dem Abschied ihres Sportdirektors umgeht

Im Sommer der Aufstieg in die Oberliga, nun mit 17 Punkten aus zwölf Spielen ein alles in allem gelungener Start in die neue Spielklasse. Sportliche Gründe können es nicht gewesen sein, die Simon Büttgenbach dazu bewogen haben, seinen Posten als Sportdirektor der Holzheimer SG im Winter zu räumen. In Abstimmung mit dem Abteilungsvorstand trat er am Montag vor die Mannschaft und informierte sie, damit vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim 1. FC Monheim Klarheit herrscht.

„Der Entschluss ist mir nicht einfach gefallen. Das war eine anstrengende, aber sehr schöne Zeit bei der HSG. Und die Jungs geben einem auch viel zurück“, sagte Büttgenbach auf Nachfrage der NGZ. Kurzzeitig habe er sogar mal darüber nachgedacht, sogar schon im Sommer aufzuhören, diesen Gedanken aber schnell verworfen. „Ich finde, dass eine Aufgabe in der sportlichenLeitung ein Jahresjob ist. Denn im Winter geht es schon los, die Weichen für die nächste Saison zu stellen. Da ist es doch sinnvoll, wenn mein Nachfolger dann schon seiner Vorstellungen umsetzen kann“, meinte Büttgenbach, der 2023 noch vom damaligen Trainer Hamid Derakhshan vom BV Wevelinghoven auf die Johann-Dahmen-Sportanlage gelockt worden war. Die emotional extrem schwierige Trennung von Derakhshan und drei sehr kräftezehrende Sommertransferperioden sind dann auch Gründe, wieso der 35-Jährige nun bei der HSG einen Schlussstrich ziehen und sich zunächst mehr Zeit für persönliche und berufliche Belange nehmen möchte.

Gleichzeitig verspürt er aber auch schon Lust auf ein neues Projekt. „Es gibt Optionen – sowohl im Profi- als auch im Amateurbereich“, sagte Büttgenbach. Was aber sicher ist: Wenn’s ein Amateurverein wird, auf keinen Fall in Konkurrenz zur HSG. Trainer Jesco Neumann, dessen Verpflichtung als Nachfolger von Hamid Derakhshan maßgeblich von Simon Büttgenbach forciert wurde, ist verständlicherweise nicht begeistert, dass der Posten des Sportdirektors bald neu besetzt werden muss. „Bald beginnt die Transferperiode 2, die ja eine interessante Phase ist. Da müssen wir schnell klären, wer welche Aufgaben übernimmt“, erklärte Neumann und ergänzte: „Wir definieren uns ins Holzheim auch über das Zwischenmenschliche. Da ist es natürlich schade, wenn jemand die Gruppe verlässt. Aber das ist eine persönliche Entscheidung, die wir natürlich akzeptieren.“ Jetzt wollen sich die Holzheimer so schnell wie möglich zusammensetzen, um über einen Nachfolger zu beraten.

Froh ist Jesco Neumann, dass das Thema Sportdirektor eher eine mittelfristige Angelegenheit ist. Kurzfristige Auswirkungen auf die sportlichen Leistungen befürchtet er nicht. Das wäre auch schlecht, denn die Partie am Sonntag in Monheim ist ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel. Gewinnt die HSG, baut sie ihren Vorsprung auf die durchwachsen in die Saison gestarteten Monheimer auf sechs Zähler aus, verliert sie, ziehen die Gastgeber gleich. Neumann: „Gegen Frintrop haben wir ein schlechtes Spiel gemacht. Das darf mal sein. Nun wollen wir aber wieder deutlich konsequenter agieren.“