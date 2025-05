Wie die Holzheimer ihre Zukunft planen

Ein Foto und ein kurzes Video aus dem Mannschaftsbus zeigen glückliche und ausgelassen feiernde Menschen nach dem erstaunlichen 10:1-Sieg, der die HSG nach vielen Höhen und Tiefen erstmals in der laufenden Saison auf Rang zwei und damit auf einen direkten Aufstiegsplatz beförderte. Nach einem verkorksten Saisonstart hatten die Holzheimer das Ziel Oberliga lange zu den Akten gelegt, doch auch angesichts der extrem schwächelnden Konkurrenz aus Düsseldorf (FC Kosova) und Remscheid ist der Sprung in die 5. Liga nun zum Greifen nahe. Im besten Fall könnten in Gestalt des aktuellen Tabellenführers VfL Jüchen-Garzweiler und der HSG also sogar zwei Mannschaften aus dem Fußballkreis Grevenbroich-Neuss aufsteigen. Nur gut, dass die Personalplanungen auf der Johann-Dahmen-Sportanlage schon frühzeitig unabhängig von der Ligazugehörigkeit angeleiert wurden.

Was nicht bei Instagram auftaucht, ist, dass auch schon einige Abgänge feststehen. Sie verriet Simon Büttgenbach im Gespräch mit unserer Redaktion. Während Joel Trotzki und Nicolas Kiebel in dieser Saison nicht allzu viele Spiele bestritten, lässt sich das von Stürmer Justin Schiffer nicht gerade behaupten. Der 20-Jährige stand 25-mal auf dem Platz und traf neunmal, am Sonntag gegen Cronenberg gelang ihm im zweiten Durchgang sogar ein Hattrick. Dennoch schließt er sich dem SC Kapellen an. In Sachen Abschied sind aber auch zwei sehr prominente Namen betroffen. Wenig überraschend ist die Trennung von Ex-Profi Sinan Kurt (Bayern München, Hertha BSC Berlin) der der Mannschaft kaum richtig helfen konnte, weil der 28-Jährigen zunächst die Fitness fehlte und er dann großes Verletzungspech hatte. Fehlende Fitness war in der Anfangsphase der Saison auch das Problem von Maik Odenthal, der zu seinen besten Zeiten beim VfL Osnabrück in der 3. Liga spielte. Doch nach mehreren überstandenen Verletzungen befindet sich der 32-Jährige mittlerweile in erstklassiger Verfassung, sein Name ist eng mit der jüngsten Erfolgsserie von sechs Siegen in Folge verbunden. Dazu trug er auch als Ersatz für den verletzten Stürmer Oguz Ayan einige Tore und Vorlagen bei. Insgesamt ist er mit elf Treffern und zehn Vorlagen aktuell der beste HSG-Scorer.

Die Trennung ist aber schon länger beschlossene Sache. Hintergrund ist genau wie bei Sinan Kurt, so Büttgenbach, dass die HSG ihren Spielstil in der nächsten Saison ändern möchte, es soll noch stärker gegen den Ball gearbeitet werden, alle Spieler soll noch mehr Laufarbeit leisten. „Wir haben das ganz offen mit Maik kommuniziert und er ist fein mit dieser Entscheidung“, erklärt der HSG-Sportdirektor. Die jüngsten Leistungen sprechen jedenfalls dafür, dass sich Odenthal mit einem Aufstieg verabschieden möchte. „Maik ist ein absoluter Sportsmann, der von allen geschätzt wird. Er hängt sich hier voll rein, obwohl sein Vertrag nicht verlängert wurde. Das zeichnet ihn aus“, meinte HSG-Coach Jesco Neumann nach der Partie in Cronenberg. Eine weitere Topleistung des Routiniers könnten die Holzheimer sehr gut am kommenden Samstag (16.15 Uhr) gebrauchen, wenn sie auf heimischer Anlage im direkten Duell gegen den FC Kosova einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg machen könnten.

Ob Jesco Neumann in der kommenden Saison weiter die sportliche Verantwortung bei der HSG trägt, steht übrigens noch in den Sternen. Er hatte nach der Entlassung von Trainer Hamid Derakhshan die qualitativ hochkarätig besetzte Mannschaft stabilisiert und aus ihr trotz anhaltender Personalprobleme sowie zwischenzeitlicher Rückschläge auf dem Feld eine verschworene Einheit geformt. „Es müssen noch ein paar Details geklärt werden. Aber wir befinden uns in guten Gesprächen“, sagt Neumann. In Gesprächen befindet sich Simon Büttgenbach auch mit Leistungsträgern wie Kapitän Aram Abdelkarim und Maurice Pluntke. Wenn der Sportdirektor Vollzug melden kann, wird er das ganz sicher auch auf Instagram tun.