Wie die Großen – B-Junioren des 1. FC Kleve in akuter Abstiegsgefahr

Nur die U16 des 1. FC Kleve war am Wochenende siegreich. – Foto: Michael Gorke

Die Abstiegssorgen der B-Junioren des 1. FC Kleve werden immer größer. Nach der 1:5 (1:2)-Niederlage beim Tabellenzweiten VfB Homberg ist das Team in der Niederrheinliga auf den drittletzten Platz abgerutscht. Der Vorsprung auf die direkten Abstiegsränge beträgt nur noch einen Zähler. Beim Auswärtsspiel in Duisburg rannten die Talente der Rot-Blauen bereits früh einem Zwei-Tore-Rückstand (11., 17.) hinterher.

Leon Frauendorf verkürzte in der 21. Minute. „Die Anfangsphase haben wir verschlafen. Nach dem Anschlusstreffer waren wir im Spiel drin und hatten auch Chancen auf das 2:2“, sagte FC-Trainer Ole Kahl.

Stattdessen kassierte der 1. FC Kleve aber nach der Pause schnell das 1:3 (48.). Als die Gäste in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warfen, erzielte der VfB Homberg noch die Treffer zum 4:1 (76.) und 5:1 (80.+2). „Am Ende war es einfach zu wenig von uns. Die Niederlage ist verdient, wenn auch nicht in der Höhe“, so Kahl.

Deutliche Niederlage beim Tabellennachbarn

In der Grenzlandliga der A-Junioren musste die U19 des 1. FC Kleve ebenfalls eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Das Team von Dominic Trarbach verlor mit 1:4 (1:0) beim Tabellennachbarn SV Budberg und fiel dadurch auf Platz vierab, der unter Umständen nicht zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation reicht.

Nach dem Klever Führungstreffer durch Jakob Riddermann (12.) drehte der Gastgeber die Partie in Durchgang zwei mit einem schnellen Doppelschlag (54., 56.). Mit zwei späten Treffern (78., 86.) machte der neue Tabellendritte aus Budberg den Deckel drauf. Die JSG SV Straelen/SV Veert verlor ihr Heimspiel gegen die Sportfreunde Lowick mit 0:3 (0:3). Vier starke Minuten vor der Halbzeit reichten den Gästen aus Bocholt, um alle drei Treffer zu erzielen (38., 39., 41.). Die JSG belegt weiterhin Relegationsplatz sieben.

Die U16-Auswahl des 1. FC Kleve kassierte in der B-Junioren-Grenzlandliga ebenfalls eine Niederlage gegen den Nachwuchs des SV Budberg. Nach Gegentoren in der 34., 53. und 57. Minute verlor der Tabellenachte sein Heimspiel mit 0:3 (0:1). Der SV Straelen verteidigte Platz zwei mit einem 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen die U16 des VfB Homberg. Ein Doppelpack von Mats Prang (7., 25.) brachte den SVS früh auf Kurs. Die Gäste kamen nach der Pause zwar zum Anschlusstreffer (52.), doch Ismet Özdas entschied die Partie in der Schlussphase mit seinem Tor zum 3:1-Endstand (73.).

Die JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen gewann ihr Heimspiel gegen Siegfried Materborn mit 2:1 (1:0) und verbesserte sich auf Platz fünf. Henning Seegers (40., Elfmeter) und Ilja Kellner (70.) trafen für den Gastgeber. Kamal Alomari erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Materborner, die nach einer Gelb-Roten Karte (40.) lange in Unterzahl agierten. In der Tabelle steht Siegfried Materborn weiter auf Platz sechs.

Klever C-Junioren rücken auf Platz zwei vor

In der Grenzlandliga der C-Junioren setzte sich der 1. FC Kleve mit 4:1 (2:0) beim VfL Repelen durch und kletterte auf Rang zwei. Lukas Rehfeldt (8.) und Jonas Bachtin (13.) trafen vor der Halbzeit. In der Schlussphase verkürzte der Gastgeber noch einmal (62.), doch zwei schnelle Tore von Rohat Sevim (66.) und Jonah Stobrawe (67.) sicherten dem 1. FC Kleve den Auswärtssieg. Siegfried Materborn verlor sein Auswärtsspiel bei der JSG Borussia Bocholt/Vardingholt/Barlo trotz Halbzeitführung mit 1:2 (1:0). Mehdi Lamssiah hatte die Gäste in der 31. Minute in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel erzielte die JSG schnell den Ausgleich (40.), ehe der neue Tabellensiebte das Spiel komplett drehte (55.). Der Materborner Nachwuchs steht weiterhin auf dem vorletzten Platz.