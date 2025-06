Der SV Bergried spielt bald in der Mittelrheinliga. – Foto: Dieter Knopp

Wie die Frauen des SV Bergfried zwei Jahre zu früh aufgestiegen sind Die Fußballerinnen des SV Bergfried Leverkusen sind Landesliga-Meister geworden und haben mit dem Erfolg auch den eigenen Trainer überrascht. Verlinkte Inhalte Fr.-LL MR St. 1 SV Bergfried

Die Fußballerinnen des SV Bergfried Leverkusen haben Vereinsgeschichte geschrieben. Ein Spieltag vor dem Ende der Saison ist den Leverkusenerinnen der Meistertitel in der Landesliga nicht mehr zu nehmen. Kommende Runde tritt das Team vom Höfer Weg damit zum ersten Mal in der Mittelrheinliga an – und hofft auf eine Signalwirkung für den gesamten Klub. Trainer Sebastian Finster sagt: „Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. So etwas realisiert man nicht von heute auf morgen, das braucht Zeit, um es wirklich zu begreifen. Für die Mannschaft ist es ein riesiger Erfolg und eine Belohnung für die harte Arbeit, die Leidenschaft und den Teamgeist, den sie über die gesamte Saison hinweg gezeigt haben.“

Aufholjagd in der Rückrunde Nach der Hinrunde hatte zunächst wenig auf den klubhistorischen Erfolg Anfang Juni hingedeutet: Mit sieben Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze lagen die Frauen des SV Bergfried auf dem fünften Platz. „Da haben wir uns das Leben zu oft selbst schwer gemacht“, sagt Finster. „Zu viele individuelle Fehler, zu viele liegengelassene Punkte – obwohl wir spielerisch häufig die bessere Mannschaft waren.“ Mit Beginn der Rückserie startete sein Team dann aber die Aufholjagd, gewann acht von neun Partien und blieb dabei gleich sieben Mal ohne Gegentor.

Coach Finster betont: „Der Wendepunkt kam in der Winterpause. Der zweite Platz bei der Hallenkreismeisterschaft in Köln war ein echter Augenöffner. Da haben die Mädels erkannt, wie viel Potenzial in ihnen steckt. Ab dem Start der Rückrunde haben wir dann auch an uns geglaubt. Das war am Ende entscheidend.“ Fest steht der Aufstieg seit dem vergangenen Sonntag: Die Leverkusener Frauen erhielten kampflos die Punkte, da die Gäste des SSV Süng nicht antraten – und der finanzkräftigere, direkte Konkurrent Eintracht Hohkeppel patzte durch ein 0:0 beim TuS Birk. Dass es gleich in seiner Premierensaison in Bergfried zum Aufstieg reichen würde, damit hatte auch Finster nicht gerechnet, der zuvor als Torwarttrainer gearbeitet hat. „Auch für mich persönlich hätte es kaum besser laufen können – erstes Jahr als Cheftrainer und dann gleich der Aufstieg“, sagt er. „Aber das ist kein Einzelerfolg. Mein Dank gilt dem gesamten Trainerteam: Mohamed Lacfer als Co-Trainer und Donovan Daum als Torwarttrainer. Mein persönlicher Plan war, die Mannschaft zwei Jahre weiterzuentwickeln und dann im dritten Jahr gezielt den Aufstieg anzuvisieren. Dass es jetzt schon funktioniert hat, zeigt eindrucksvoll, wie enorm sich die Mannschaft entwickelt hat“, betont der 42-Jährige.