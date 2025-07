Wie DFB und HFV die Inklusion vorantreiben Fußball verbindet auch über körperliche Grenzen hinweg +++ Verbände setzen sich für die Teilhabe von Menschen mit Handicap ein

„Wir begreifen die beeinträchtigten Sportler als ‚Fußballer‘ und möchten ihnen die Möglichkeiten bieten, in den organisierten Fußballstrukturen ihren Sport treiben zu können“, sagt DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert, der Vorsitzende der Sepp-Herberger-Stiftung. Vor allem in den rund 24.500 Fußballvereinen gebe es hier viele Chancen und Möglichkeiten. Inklusionsbeauftragte, etwa Thorsten Picha vom Hessischen Fußballverband (HFV), sind hierbei Ansprechpartner. Sie vernetzen Vereine mit den Landesverbänden, beraten und unterstützen konkrete Projekte vor Ort.

Um das Bewusstsein von Vereinen und Trainern für den Inklusionsfußball zu stärken, bietet der Hessische Fußballverband (HFV) jährlich eine Lizenzfortbildung an. Sie behandelt Themen wie inklusive Spielformen oder die Organisation von Inklusionsangeboten im Verein. Die Fortbildung ist zusätzlich dafür anrechenbar, Trainerlizenzen wie die C- oder B-Lizenz zu verlängern. Des Weiteren gibt es geschulte Schiedsrichterassistenten mit Handicap. Mit diesen Programmen möchte der HFV alle Menschen in die Fußballgemeinschaft einbeziehen und teilhaben lassen, heißt es vonseiten des Verbands. Denn die Inklusion soll sowohl im Spielbetrieb als auch in der Vereinsarbeit gelebt werden.

Der SC Opel Rüsselsheim zeigt, wie das geht: Beim zweiten Inklusionstag rückte das Zusammenspiel von Menschen mit und ohne Handicap in den Vordergrund. Im Rahmen des Projekts „SCO bewegt“ spielten auf der Sportanlage am Sommerdamm Mannschaften aus Köppern, Trösel, Darmstadt, Gernsheim und Rüsselsheim auf drei Spielfeldern gegeneinander.

„Ziel des Inklusionstages ist es, Menschen ohne Beeinträchtigung für den Sport und die Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigung zu sensibilisieren“, sagt Michael Arends, als Vorstandsmitglied des SC Opel der Beauftragte für soziales Engagement. Langfristig sollen so Trainingsangebote für Kinder mit Beeinträchtigung in Rüsselsheim entstehen.