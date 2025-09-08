„Wie Deutschland gegen die Slowakei“: Geilselbullach verliert gegen Gilching

Die Temperaturen waren am Freitagabend ungewöhnlich niedrig für Anfang September, umso hitziger ging es auf dem Platz zu. Am Ende lieferten die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried einen weiteren Beweis dafür ab, warum sie in dieser Saison zurecht als Kandidat für einen der Spitzenränge der Bezirksliga Süd gelten. Obwohl es lange nicht wunschgemäß gelaufen war, holte sich die Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald den dritten Dreier in Serie. Zum ersten Mal in dieser Saison drehte sie einen Rückstand noch um und entschied zu Hause das Derby gegen Aufsteiger TSV Geiselbullach mit 2:1 (0:1) für sich. „Dabei haben wir in der ersten Halbzeit gespielt wie Deutschland gegen die Slowakei“, kommentierte Gilchings Abteilungsleiter, Stefan Schwartling.

Die Hausherren taten sich gegen kompakt auftretende Geiselbullacher sehr schwer und gerieten nach einem Standard sogar in Rückstand: Nach einem Eckball setzte sich der großgewachsene Louis Frank gegen Ben Bauer durch und köpfte wuchtig ins lange Eck (34.). „Muss ich mir noch mal im Video anschauen, ob es nicht ein Foul an unserem Spieler war“, kommentierte Rodenwald. Doch der Gilchinger Coach hatte in der zweiten Halbzeit noch ein paar Trümpfe in der Hand. Zunächst wechselte er die arrivierten Marco Brand und Jonas Engelhardt ein (57.), zwölf Minuten später folgten Routinier Jonathan Krukow und Neuzugang Louis Fleddermann. „Der breitere Kader zahlt sich jetzt aus, wenn man solche Granaten von der Bank bringen kann“, sagte Trainer Rodenwald zufrieden.

In Überzahl nach einer Zehn-Minuten-Strafe gegen Geiselbullachs Michael Scharpf, der damit noch gut bedient war, gelang der erlösende Ausgleich. Dabei zeigte Fleddermann bei seiner Heimspielpremiere, was für großes Potenzial er hat. Der 21-Jährige nahm einen hohen Ball perfekt an, tunnelte einen Gästespieler und versenkte die Kugel mit der Pieke im langen Eck (73.). Zehn Minuten später schnappte sich Fleddermann das Spielgerät, nachdem der stark geforderte Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt gezeigt hatte. Daniel Yordanov war gefoult worden. Fleddermann behielt die Nerven und verlud Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held im Tor der Gäste. Ungeschickt verhielt sich Gilchings Matchwinner danach: Trotz mehrmaliger Ermahnung mischte sich Fleddermann in eine Diskussion ein und wurde mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Die Hausherren brachten jedoch den knappen Vorsprung über die Zeit.