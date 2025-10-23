„Wie Deutschland gegen Brasilien“ – Forstinning zieht in Halbfinale des Kreispokals ein

Der VfB Forstinning fertigt den FC Neuhadern im Kreispokal mit 7:1 Toren ab. Das Ergebnis erinnert an das legendäre deutsche WM-Spiel gegen Brasilien.

Forstinning – Recht souverän hat der VfB Forstinning die Pokalaufgabe beim Kreisligisten FC Neuhadern gelöst. Im Viertelfinale des Totopokals für den BFV-Kreis München siegte der Bezirksligist deutlich mit 7:1 Toren und zieht damit in die nächste Runde ein. Im Halbfinale wartet dann am Dienstag, 4. November, der in der Bezirksliga Nord beheimatete SV Nord-Lerchenau auf den VfB.

„Schon wieder auswärts“, stöhnte VfB-Trainer Gery Lösch über die fortwährenden Fahrten im Totopokal. Doch nach dem Semifinaleinzug möchte Forstinning den Kreispokal schon gewinnen, nachdem zuvor der Wettbewerb eher nebenbei mitlief. In der ersten Hauptrunde des Totopokals liegen für den VfB nämlich durchaus attraktive Kontrahenten im Topf.

Beim FC Neuhadern ließ Forstinning jedenfalls keinerlei Zweifel über den Sieger aufkommen. Dzemo Sefidanoski, schon im Punktspielbetrieb immer auffälliger als Torschütze, traf früh zum 0:1 mit einem Schuss in den Torwinkel (15.). Daniele Ciarlesi setzte schnell das 0:2 drauf nach Steckpass von Dimitar Kirchev (25.). Und bereits vor dem Seitenwechsel stand das Weiterkommen ob des dominanten Auftretens des Gastes durch das 0:3 von Hauke Knobloch fest (43.).

„Obwohl wir im Vergleich zum Spiel in Aschheim ziemlich durchgewechselt haben, waren wir sehr zielstrebig und haben schöne Tore gemacht. Und die Vorgaben gut umgesetzt“, freute sich Lösch über die Darbietung seiner Mannschaft.

Neuhadern versuchte mutig mitzuspielen

Im zweiten Durchgang setzte sich das muntere Toreschießen fort. Vielleicht auch bedingt durch die Ausrichtung des Kontrahenten aus der Kreisliga: „Neuhadern wollte auch Fußball spielen. Wir haben aber keine Fehler gemacht“, so Lösch, dessen Team die nicht destruktive Spielweise des Gegners entgegen kam.

Ciarlesi traf erneut zum 0:4 (52.), Matija Milic erhöhte auf 0:5 (54.). Das 0:6 ging auf die Kappe von Emir Yildirim (64.), Ciarlesi vollendete seinen Hattrick mit dem 1:7 (74.). Den Ehrentreffer von Neuhadern erzielte Marc Löfflad (65.). „So sah es wie Deutschland gegen Brasilien aus.“ Grämte sich Schlussmann Endri Kola nicht über das Gegentor. (arl)