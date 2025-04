Hilden holt den zweiten Sieg in Folge. – Foto: Jens Terhardt

Wie der VfB 03 den VfB Homberg bezwingt Die Hildener Fußballer ziehen beim bisherigen Oberliga-Vierten ihren Matchplan durch. Als Türöffner fungiert Pascal Weber.

VfB Homberg – VfB 03 Hilden 0:2 (0:1). In der Hinrunde kamen die Fußballer des VfB 03 auf eigenem Platz nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Das erfreute vor allem Stefan Janßen. „Mit dem 0:0 bin ich sehr zufrieden. Ich bin froh, dass wir einen Punkt geholt haben und fahre jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause“, erklärte der Homberger Coach seinerzeit mit einem schelmischen Lächeln. Immerhin konnte sein Team in den beiden Spielzeiten zuvor an der Hoffeldstraße nichts ernten.

Do., 17.04.2025, 20:00 Uhr VfB Homberg VfB Homberg VfB 03 Hilden VfB Hilden 0 2 Abpfiff Diesmal drehten die Hildener jedoch den Spieß herum und präsentierten sich ausgerechnet im PCC-Stadion in Duisburg von ihrer besseren Seite. Dabei schien das Schneider-Team eher in der Außenseiterrolle. Ein Grund ist der dezimierte Kader. Dazu setzen die Hildener verstärkt junge Akteure ein, um ihnen Spielpraxis in der Oberliga zu verschaffen. Zumal es für die Mannschaft weder nach oben noch nach unten um etwas geht. Gleichwohl besticht der VfB 03 mit einer ungewöhnlichen Stabilität, die sich auch in der Tabelle widerspiegelt: Nach dem Sieg in Homberg nehmen die Hildener den zwölften Spieltag in Folge Rang sechs ein. Auch das ist eine Form von Qualität.

Derweil erlebten die Homberger nach der 1:4-Niederlage beim Aufstiegskandidaten SSVg Velbert nun den zweiten Misserfolg innerhalb einer Woche. Ein Rückschlag, der das Team von Stefan Janßen auf Rang fünf und sieben Punkte hinter Spitzenreiter Schonnebeck abrutschen ließ. Dass der Abstand nicht größer ist, liegt am schwächelnden Tabellenführer, der ausgerechnet beim Drittletzten Niederwenigern nicht über ein 1:1-Unentschieden hinauskam. Obwohl die Hildener längst keine Regionalliga-Ambitionen mehr hegen – die Rolle als „Zünglein an der Waage“ im Titelkampf schmeckt ihnen durchaus. St. Tönis, Schonnebeck und die SSVg Velbert bekamen das in den letzten Wochen schmerzhaft zu spüren. Hildener Matchplan geht auf