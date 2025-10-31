Wie der Vater, so der Sohn: SG Aartal bejubelt die Kauts

Bischoffen. Als Sebastian „Basti“ Kaut von Fußball-A-Ligist SG Aartal in jungen Jahren zum ersten mal Vater wurde, hatte es ein Kumpel seines eigenen Papas schon gewusst: „Das passt ja, dann könnt ihr zusammen erste Mannschaft spielen“, gab er dem heute 39-Jährigen nach der Geburt des kleinen Ben Luca mit. „Mit Anfang 30 war für mich jedoch ziemlich klar, dass ich das nicht packen werde“, gesteht das Urgestein der SG Aartal, obwohl „der Wunsch, mal gemeinsam mit Ben auf dem Platz zu stehen“ nie weg gewesen sei.