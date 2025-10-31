 2025-10-30T14:25:35.653Z

Eine Fußballer-Familie durch und durch: Sebastian Kaut (r.), der für die SG Aartal genau wie sein ältester Sohn Ben Luca (l.) beim 4:3 gegen den VfL Fellerdilln trifft. Nur eine Frage der Zeit, bis es ihnen Chris Noah (Mi.) gleichtut. © Sissi Rink
Wie der Vater, so der Sohn: SG Aartal bejubelt die Kauts

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg schlägt die SG Aartal den Favorit aus Fellerdilln – auch wegen Basti und Ben Kaut. Erst trifft der Papa, dann der Sohn. Wie war das für die beiden? +++

Bischoffen. Als Sebastian „Basti“ Kaut von Fußball-A-Ligist SG Aartal in jungen Jahren zum ersten mal Vater wurde, hatte es ein Kumpel seines eigenen Papas schon gewusst: „Das passt ja, dann könnt ihr zusammen erste Mannschaft spielen“, gab er dem heute 39-Jährigen nach der Geburt des kleinen Ben Luca mit. „Mit Anfang 30 war für mich jedoch ziemlich klar, dass ich das nicht packen werde“, gesteht das Urgestein der SG Aartal, obwohl „der Wunsch, mal gemeinsam mit Ben auf dem Platz zu stehen“ nie weg gewesen sei.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

