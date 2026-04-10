Wie der TuS Issel jetzt noch aufsteigen kann

Daniel Penth ist auch mit 41 Jahren noch eine unverzichtbare Größe in der Mannschaft des TuS Issel. – Foto: FuPa/Verein

Es hätte alles viel einfacher sein können, um möglichst positiv gestimmt den Saisonendspurt in Angriff zu nehmen: Doch die 4:7-Auswärtspleite kurz vor Ostern beim SV Hetzerath II macht die Mission B-Liga-Aufstieg für den TuS Issel ungleich schwieriger. „Nach 15 Minuten lagen wir bereits 0:2 zurück, haben kurz nach der Halbzeit ausgeglichen, dann binnen vier Minuten wieder zwei Gegentore kassiert. Die zwei verwandelten Elfmeter von Lukas Grünen brachten nochmals die Hoffnung zurück, doch in den letzten Minuten sind wir zweimal in Konter gelaufen, als wir alles nach vorne geworfen hatten. Es war eine verdiente Niederlage, weil wir unser gesamtes Leistungsspektrum nicht abgerufen haben“, sagt Routinier Daniel Penth im Rückblick.