Wie der TuS Grevenbroich den Karren aus dem Dreck ziehen will Nachdem die Tränen beim TuS Grevenbroich getrocknet sind, wird an der Zukunft gearbeitet. von RP / Sophie Rhine · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Der TuS Grevenbroich muss erstmals in der Kreisliga B antreten. – Foto: Norbert Jurczyk

Der Abpfiff war kaum verklungen, da flossen bei den Fußballern des TuS Grevenbroich bereits die Tränen. Der Traditionsverein ist erstmals in seiner Geschichte in die Kreisliga B abgestiegen – ein bitterer Tiefpunkt für einen Klub, der vor 20 Jahren noch in der Verbandsliga spielte, damals faktisch die fünfte Liga im deutschen Fußball.

Bemerkenswerte Reaktion Umso bemerkenswerter war die Reaktion nach dem Abstieg. „Wir hatten am Dienstag Vorstandssitzung, am Mittwoch Mannschaftssitzung – und das lief durchweg positiv“, berichtet Abteilungsleiter Friedel Geuenich. „19 Spieler bleiben im Verein. Nur zwei gehen. Das hat mich selber überrascht.“ Viele Spieler hätten den Abstieg persönlich genommen. „Da gab es viele Tränen. Die Spieler haben echt Größe bewiesen und gesagt: Das haben wir verbockt, das müssen wir auch wieder geradebiegen. Wir ziehen den Karren gemeinsam wieder aus dem Dreck.“ Sportlich lief in der vergangenen Saison vieles gegen den TuS. Vor allem die Rückrunde geriet zum Problem. „Da hat gar nichts mehr geklappt“, sagt Geuenich. Eine große Rolle spielte dabei auch die komplizierte Trainingssituation. Weil das heimische Schlossstadion derzeit umgebaut wird, trainiert die Mannschaft seit längerer Zeit in Orken. Dort kam es im Winter zu Veränderungen bei den Trainingszeiten, wodurch einige Spieler kaum noch regelmäßig teilnehmen konnten. „Wir trainieren ja aktuell in Orken – dafür noch mal ein großer Dank“, betont Geuenich. Allerdings habe der Trainerwechsel beim Gastgeber dazu geführt, dass die Trainingszeiten angepasst werden mussten. „Viele unserer Spieler konnten zu den neuen Zeiten aber schlicht nicht trainieren.“