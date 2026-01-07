 2025-12-17T10:26:01.779Z

Ligabericht
Ufuk Benzerli. (Archivfoto) © Henrik Schneider
Ufuk Benzerli. (Archivfoto) © Henrik Schneider

Wie der TSV Ballersbach am Ball bleiben will

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga liegt der TSV Ballersbach als Fünfter aussichtsreich im Rennen. Trainer Ufuk Benzerli blickt auf den Re-Start voraus: Stärken, Schwächen, neue Spieler +++

Mittenaar. Markus Deusing aus der Sportlichen Leitung des TSV Ballersbach ist sehr zufrieden mit seinem Trainer, und Trainer Ufuk Benzerli ist sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Deswegen verwundert es nicht, dass der B-Lizenz-Inhaber auch in der Saison 2026/2027 die Geschicke des Tabellenfünften lenken wird. Deusing und Benzerli blicken auf ein erfolgreiches erstes Dreivierteljahr zurück, in dem der Trainer die junge Mannschaft stabilisiert, aus bedrohter Lage geführt und zu einem Team geformt hat, das schwer zu besiegen ist und um eine Top-Fünf-Platzierung spielt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

