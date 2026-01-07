Wie der TSV Ballersbach am Ball bleiben will

Mittenaar. Markus Deusing aus der Sportlichen Leitung des TSV Ballersbach ist sehr zufrieden mit seinem Trainer, und Trainer Ufuk Benzerli ist sehr zufrieden mit seiner Mannschaft. Deswegen verwundert es nicht, dass der B-Lizenz-Inhaber auch in der Saison 2026/2027 die Geschicke des Tabellenfünften lenken wird. Deusing und Benzerli blicken auf ein erfolgreiches erstes Dreivierteljahr zurück, in dem der Trainer die junge Mannschaft stabilisiert, aus bedrohter Lage geführt und zu einem Team geformt hat, das schwer zu besiegen ist und um eine Top-Fünf-Platzierung spielt.