Wie der Trainerwechsel beim SSV Rot-Weiß Ahrem vonstatten ging

Schon vor Saisonbeginn war davon auszugehen, dass der SSV Rot-Weiß Ahrem sein alleiniges Augenmerk auf den Nicht-Abstieg legen würde. Mit starken Aufsteigern wie dem SV Lövenich und dem SC Kreuzau und im Vergleich zum Vorjahr vielleicht noch mehr Teams, die in dieser Form wohl auch in der Landesliga auftreten könnten, durften sich die Ahremer auf ein besonders knackiges Jahr einstellen. Nach zwölf Spielen herrscht dahingehend aber auch schon Ernüchterung: Das Team belegt den letzten Tabellenplatz, das rettende Ufer ist nach etwas mehr als dem ersten Saisondrittel schon sieben Punkte voraus. Die Folge: Nach der Pleite im Kellerduell mit dem VfL Sindorf zog der Verein die Reißleine und trennte sich von Trainer Thomas Frohn, für ihn steht Frank Joswig in der Verantwortung.

So war nicht nur das Ergebnis gegen den Vorletzten ausschlaggebend für die Entscheidung, sondern auch die Art und Weise des Auftretens: "Bis auf 15 Minuten war es eigentlich – so war zumindest der Tenor der Mehrheit des Vorstands – , dass selbst wenn sie das Spiel gewinnen, ist nicht erkennbar, dass sich etwas verändert", sagt mit Thomas Kreisch der 1. Vorsitzende im Gespräch mit FuPa, betont aber auch gleichzeitig, dass die Tabellensituation, Erwartungshaltung und das allgemein hohe Niveau in der Bezirksliga auch hemmende Wirkung gehabt haben könnten. "Dass das alles nicht einfach ist und dass das für so junge Spieler auch mit sehr viel Druck verbunden ist, verstehe ich."

Veränderung sollte entsprechend mit dem vielfach zitierten Impulswechsel auf der Trainerbank kommen. Kreisch selbst hatte sich zwar noch für eine Fortsetzung von Frohn an der Seitenlinie ausgesprochen, wurde in letzter Instanz jedoch überstimmt: "Fakt ist, dass ich im Endeffekt von Thomas als Trainer total überzeugt bin, als Mensch sowieso. Aber wie das so ist, wird in dem Fall demokratisch abgestimmt und dann ist das so."

Am Montagabend nach dem Sindorf-Spiel (10. November) wurde diese Entscheidung gegenüber der Mannschaft kommuniziert. Diese schien in der Folge alles andere als begeistert, dass dies in einer internen WhatsApp-Gruppe erfolgt ist: "Die Frage, die sich mir dabei stellt, ist natürlich, ob man das hätte besser machen können. Aber am Montagabend – das sind ja insgesamt 30 Leute um das Team herum. Wie ich die alle hätte anders informieren sollen, ist mir ein Rätsel", erläutert Kreisch.

Ob die Entscheidung letztlich seine Früchte trägt, steht natürlich noch aus. Die erste Partie unter Neu-Coach Frank Joswig ging mit 0:3 gegen den SC Kreuzau zunächst verloren. Und in jedem Fall hätte Frohn auch noch gerne weitergemacht: "Ich glaube, dass im Fußball jede Mannschaft nach einer gewissen Zeit neue Impulse benötigt, vor allem wenn die Ergebnisse ausbleiben oder das Verhältnis nicht mehr intakt ist", sagt er. "Allerdings war letzteres nicht der Fall. Ich habe in meiner Zeit im Fußball selten so ein gutes Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainerteam erlebt wie in Ahrem."

In der Zwischenzeit ist er auch als Coach zu seinem Ex-Klub dem FC Hürth II zurückgekehrt. Auch ohne ihn an der Seitenlinie traut er Ahrem aber den Turnaround zu: "Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass die Mannschaft die Klasse halten kann", gibt sich Frohn zuversichtlich. "Mit Siegen gegen direkte Konkurrenten wie Lechenich und Erft kann schnell wieder Anschluss hergestellt werden. Diesen Erfolg wünsche ich der Mannschaft."