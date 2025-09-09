 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Bereits in den Spielen um den Heppenheimer Stadtpokal machte Fußball-D-Ligist SV Mittershausen (Mohammadi Bostan, Asad Efekhari) eine gute Figur.
Bereits in den Spielen um den Heppenheimer Stadtpokal machte Fußball-D-Ligist SV Mittershausen (Mohammadi Bostan, Asad Efekhari) eine gute Figur. – Foto: Dagmar Jährling

Wie der SV Mittershausen zum zweiten Saisonsieg kam

In der D-Liga hat der SV Mittershausen die Rote Laterne im Dauer-Abo inne gehabt.+++ Auf einmal steht der Club im Mittelfeld.

Verlinkte Inhalte

KLD2 Bergstraße
FSV Rimbach II
SV Mittershausen-Scheuerberg

Heppenheim. Seit 2022 ist der SV Mittershausen wieder am Ball – und seitdem alles andere als erfolgsverwöhnt. Die Rote Laterne der D-Liga II hatte in den vergangenen Jahren ihren Stammplatz beim beim kleinsten Heppenheimer Fußballverein.

Das ist jetzt anders. Nach vier Spielen hat der SVM sechs Punkte auf dem Konto. Wie der SV Mittershausen jetzt sein Punktekonto verdoppelt hat, lest Ihr im Plus-Artikel auf Echo online.

So., 07.09.2025, 13:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Rimbach
FSV Blau-Weiß RimbachFSV Rimbach II
SV Mittershausen-Scheuerberg
SV Mittershausen-ScheuerbergSV Mittershausen-Scheuerberg
5
0
Abpfiff

Aufrufe: 09.9.2025, 15:00 Uhr
Markus KarraschAutor