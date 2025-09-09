Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Bereits in den Spielen um den Heppenheimer Stadtpokal machte Fußball-D-Ligist SV Mittershausen (Mohammadi Bostan, Asad Efekhari) eine gute Figur. – Foto: Dagmar Jährling
Wie der SV Mittershausen zum zweiten Saisonsieg kam
In der D-Liga hat der SV Mittershausen die Rote Laterne im Dauer-Abo inne gehabt.+++ Auf einmal steht der Club im Mittelfeld.
Heppenheim. Seit 2022 ist der SV Mittershausen wieder am Ball – und seitdem alles andere als erfolgsverwöhnt. Die Rote Laterne der D-Liga II hatte in den vergangenen Jahren ihren Stammplatz beim beim kleinsten Heppenheimer Fußballverein.