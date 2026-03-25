Wie der SV Kirchzarten seine Kinder vor sexualisierter Gewalt schützt

Kinder lieben Sport im Verein. Der SV Kirchzarten hat sich schon früh zur Aufgabe gemacht, sie umfassend zu schützen. – Foto: Christian Ode (Imago)

Schon vor fünf Jahren hat der Sportverein Kirchzarten ein Konzept verankert, das Kinder vor sexuellem Missbrauch und anderen Formen der Gewalt schützen soll. Er war damit der erste Verein im Land.

Es ist ein Samstagvormittag in Kirchzarten. 14 Frauen und Männer, die sich beim Sportverein engagieren, treffen sich im Bürgersaal der Talvogtei, um an einer Fortbildung teilzunehmen. Sie sind ehrenamtlich aktiv. Der Verein zählt rund 3300 Mitglieder und gehört mit seinen 24 Abteilungen und Sparten zu den größten in Südbaden. Er engagiert sich im Breiten- und im Leistungssport und ist im Herzen des Dreisamtals fest verankert. Der Verein wurde im Jahr 1922 gegründet. Man schätzt dort Traditionen, aber man ist auch offen für Neues. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.