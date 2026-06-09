Wie der SV Johannisberg zur Meisterschaft marschierte

Der SV Johannisberg feiert die Meisterschaft in der A-Liga und den Aufsteig in die Kreisoberliga. – Foto: SV Johannisberg

Mit 106 Toren, nur 39 Gegentreffern und einer beeindruckenden Bilanz von 21 Siegen aus 28 Spielen hat sich der SV Johannisberg die Meisterschaft in der Kreisliga A Rheingau-Taunus gesichert. Die Mannschaft dominierte die Liga über weite Strecken der Saison, stellte sowohl die beste Offensive, als auch die stabilste Defensive. Dazu punktete kein Team auf gegnerischen Plätzen mehr als der SVJ. Lediglich bei Heimspielen erlaubte sich der Tabellenführer den ein oder anderen Patzer.

Hervorzuheben sei zudem die Leistung des Kapitäns Sven Mengel. Mengel hatte sich in der Hinrunde den Mittelfuß gebrochen und in der Rückrunde wieder auf dem Platz gestanden. "Das zeigt schon welche Mentalität er hat", sagt Merken und fügt hinzu "manchmal hatte ich Streit mit ihm, weil ich gesagt habe, er soll Pause machen. Aber er wollte unbedingt trainieren".

"Zu Hause hat es leider nicht immer ganz gereicht, ich glaube, der Platz ist einfach zu klein für unser Umschaltspiel", sagt Maximilian Merken über die Statistik der Mannschaft. Die starke Offensivleistung sei maßgeblich von Benedikt Franz und Tim Goretzko geprägt gewesen. Franz erzielte 40 Treffer für den SV. "Es könnten auch noch mehr sein, aber Benedikt ist absolut kein Ego-Spieler, der passt häufig nochmal vorm Tor ab. Und Tim hat einfach immer den Mann gebunden und super Flanken gebracht", erzählt Merken.

Die Defensive der Mannschaft sei von Niklas Lüttich geprägt gewesen. "Wir sagen immer Niklas Süle, weil er so aussieht und auch so spielt wie der. Manchmal weiß ich gar nicht wie er richtig mit Nachnamen heißt", erzählt der Trainer und lacht. Außerdem sei Aaron Riedl aus seinem Kader nicht wegzudenken. "Aaron ist unser Paradiesvogel, er kommt jede Woche mit einer anderen Haarfarbe. Wegen seiner Dribbelstärke ist er absolut unverzichtbar für mich", sagt Merken.

Kneipentor als Teambuilding-Maßnahme

Das Team von Johannisberg zeichne sich allgemein durch den tollen Zusammenhalt aus. Dazu weiß Merken eine Anekdote: "Wir waren mal zum Teambuilding im Wohnzimmer, ich wollte die Jungs mal aus dem Dunkel-Rheingau herausholen (Anmerkung der Redaktion: das Wohnzimmer ist eine Bar in Wiesbaden). Eigentlich wollten wir dort nur mittags Fußball gucken, aber viele sind erst um drei oder vier Uhr nach Hause gegangen"

Meisterschaft vorzeitig gesichert

Mit dem 6:3-Sieg gegen Seitzenhahn konnte Johannisberg die Meisterschaft vorzeitig dingfest machen. "Wir haben in der Halbzeit schon 4:0 geführt. Daraufhin haben wir natürlich dann unser ganzes Wechselpotential ausgeschöpft. Das Spiel und die Meisterschaft konnte uns da schon keiner mehr nehmen.", erzählt Maximilian Merken. Nach diesem Spiel wurde dann gemeinsam "die Nacht zum Tag gemacht". Kultkneipe in Johannisberg eröffnet wieder für Meisterfeier Eine offizielle Meisterfeier gab es natürlich auch noch, mit allen Mannschaften des Vereins. Dafür werde sogar eine alte Kult-Kneipe wiedereröffnen. Gemeint ist Charlys´Inn, von Einheimischen meistens "das Loch" genannt. Es handelt sich um eine rustikale Kneipe in Johannisberg, die eigentlich seit einiger Zeit geschlossen hat. "Der Betreiber Charly hat dem Team versprochen, dass er wiedereröffnet, wenn Johannisberg Meister wird", erzählt der Trainer. Da das passiert sei,habe der Betreiber sein Wort gehalten und seine Kneipe für die Meisterfeier zur Verfügung gestellt. "Das gefällt mir sehr an Johannisberg. Der Verein ist gar nicht monetär, sondern von der Gemeinschaft geprägt. Auch von den Leuten drumherum", sagt Maximilian Merken.

Wie es in der nächsten Saison weitergeht

Zur nächsten Saison spielt der SV 1919 Johannisberg nach 21 Jahren wieder in der Kreisoberliga. "Ich denke die Jungs können da eine solide Rolle spielen", sagt der Trainer Maximilian Merken. Er wird den Verein allerdings verlassen und zur SG Walluf II wechseln. "Ich hatte eine tolle Zeit in Johannisberg, aber ich freue mich auch auf neue Herausforderungen", sagt er.

Hier kommt ihr zum Meisterkader.