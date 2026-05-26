Wie der SV Budberg die Zwangspause nutzt

Trainer Tim Wilke. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Noch zwei Spieltage, ein Zweikampf und maximales Nervenkitzeln bis zum Schluss: Für den SV Budberg geht es im Saison-Schlussspurt um den ersten Oberliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Doch bevor am 7. Juni mit dem Heimspiel gegen Viktoria Goch das große Finale eingeläutet wird, muss der Landesliga-Spitzenreiter zunächst eine ungewöhnlich lange Pause überbrücken.

Durch den Rückzug des GSV Moers befindet sich die Mannschaft von Trainer Tim Wilke in einem dreiwöchigen Wartezustand - eine Situation, die so noch niemand im Verein erlebt hat. Umso wichtiger war es, intern die Frage zu klären: Wie hält man Spannung, Fokus und Rhythmus trotzdem hoch?

Die Antwort fiel schnell recht eindeutig aus. Beide Seiten verständigten sich darauf, das Belastungspensum etwas herunterzufahren, gleichzeitig aber die Konzentration und das Gemeinschaftsgefühl aufrechtzuerhalten. Zweimal statt wie gewohnt dreimal pro Woche wird weiterhin trainiert.

„Für uns war erst mal ganz wichtig, in die Mannschaft zu hören“, erklärt Wilke. Gemeinsam mit dem Team habe man nach den intern längst erreichten Zielen offen besprochen, wie die Spieler selbst die kommenden Wochen gestalten wollen.

Besonders die Freitagseinheiten sollen dabei bewusst etwas lockerer gestaltet werden. Nach dem Training bleibt die Mannschaft regelmäßig noch zusammen und bekommt, wie in Budberg üblich, auch ihre privaten Freiräume. Zuletzt stand dabei bewusst der Spaß-Faktor im Vordergrund: Fußballtennis sowie ein Vier-gegen-vier-Turnier inklusive kleinem Preis für die Gewinner sorgten für Abwechslung.

Komplett schleifen lassen will der Tabellenführer die kommenden Wochen allerdings keinesfalls. Durch verschiedene Spielformen und die aktuell zahlreichen Probespieler im Training bleibt der Zug bestehen. „Die externen Jungs wollen sich ja auch zeigen“, sagt Wilke.

Dass die Motivation innerhalb der Mannschaft trotz der langen Pause weiterhin hoch und die Stimmung gut ist, zeigt auch die konstant starke Trainingsbeteiligung. Selbst ohne Pflichtspiele standen zuletzt rund 20 Spieler auf dem Platz. Einige Akteure mit kleineren Blessuren wurden vorsichtshalber zu Hause gelassen. „Trotzdem sind die Jungs da. Das macht es als Trainer natürlich leichter, die Gruppe am Laufen zu halten“, betont Wilke zufrieden.

In Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Viktoria Goch wird der Ablauf dann wieder geändert und der klassische Drei-Tage-Rhythmus wieder aufgenommen. In der entscheidenden Phase möchte der SV Budberg bewusst wieder mehr Wettkampfgefühl entwickeln und die Intensität Stück für Stück hochfahren.

„Ich kann nicht einschätzen, wie es ausgeht“

Nebenbei bleibt im Hintergrund der Blick auf die Konkurrenz bestehen. Denn der SV Scherpenberg gastiert am 30. Mai noch beim VfB Bottrop und könnte sich einen Spieltag vor Schluss mit einem Auswärtssieg den ersten Platz und zugleich auch die bessere Ausgangslage zurückerobern. Ob im Jahnstadion vor Ort oder über den Liveticker: Die Budberger werden den Auftritt des Meisterschaftsrivalen genau verfolgen.

Eine Prognose für den packenden Endspurt will Wilke allerdings bewusst nicht abgeben. „Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie es ausgeht“, sagt der Trainer. Dafür bleibt die Situation einfach zu eng und verrückt - schaut man allein auf die jüngsten Herzschlagfinals in den Profiligen zwei und drei.