Wie der SSV Lüttingen für die neue Saison plant

„Nach so langer Zeit macht man sich schon seine Gedanken, was man erreicht hat, ob vielleicht neue Impulse richtig wären und wie sich die Jungs entwickelt haben“, sagt der 36-Jährige auf Nachfrage. Da ihn aus dem Vorstand und Kreis der Spieler viele positive Rückmeldungen erreichten, entschloss sich der Coach, für eine weitere Saison zuzusagen. „Ich sehe noch Potenzial in der Truppe.“ Mit ihm weiter machen auch Co-Trainer Thilo Munkes und Torwarttrainer Nico Scholten.

„Ich bin im ersten Jahr als Cheftrainer Achter und dann Zweiter geworden. Und jetzt läuft’s sportlich auch sehr gut.“ Und wie sehen die Ziele aus, ist der Aufstieg in der nächsten Spielzeit ein Thema? Da hält sich Poplawski, der sich mit Johannes Heiming den Job des Sportlichen Leiters teilt, zurück: „Dafür ist die A-Liga zu verrückt. Und man weiß nicht, wie die anderen Mannschaften personell nachlegen. Mit dem MSV Moers kommt zudem eine ambitionierte Mannschaft hoch.“

Vorteil für den SSV: Der Kader bleibt zusammen. Alle 26 Spieler haben signalisiert, weiter das Lüttingen-Trikot tragen zu wollen, bemerkt Poplawski. Nach Zugängen werde Ausschau gehalten. „Wir wissen, dass es nicht einfach ist, neue Spieler nach Lüttingen zu locken. Wir zahlen kein Geld und liegen am Rand vom Fußball-Kreis Moers. Aber vielleicht ist ja jemand überzeugt von unserem Projekt.“