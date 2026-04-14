Wie der SSV Endbach/Günterod Caldern zu Fall gebracht hat

Trainer Patrick Will und dem SSV Endbach/Günterod gelingt Sonntag etwas, was diese Saison nicht einmal ein Hessenligist schaffte: den TSV Caldern zu besiegen. © Jens Schmidt

Bad Endbach-Günterod. Es war die Überraschung des Wochenendes im Fußballkreis Biedenkopf: Der SSV Endbach/Günterod hat in der Kreisliga A Biedenkopf den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Caldern in Günterod mit 3:2 bezwungen – und den Lahntalern damit nach insgesamt 25 Pflichtspielen ohne Niederlage (darunter der spektakuläre 7:6-Pokalerfolg gegen Hessenligist VfB Marburg im Viertelfinale des Marburger Kreispokals) die erste Pleite der Saison beigebracht. Einen Tag nach dem Coup in Günterod erklärt SSV-Trainer Patrick Will im Interview den 98-minütigen Husarenritt seiner Mannschaft.