 2026-04-14T12:48:59.332Z

Interview

Wie der SSV Endbach/Günterod Caldern zu Fall gebracht hat

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Nach dem Coup in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Patrick Will, Trainer des SSV Endbach/Günterod, erklärt den Sieg gegen den bis dahin ungeschlagenen Primus TSV Caldern +++

von Redaktion · Heute, 17:47 Uhr · 0 Leser
Trainer Patrick Will und dem SSV Endbach/Günterod gelingt Sonntag etwas, was diese Saison nicht einmal ein Hessenligist schaffte: den TSV Caldern zu besiegen. © Jens Schmidt
Trainer Patrick Will und dem SSV Endbach/Günterod gelingt Sonntag etwas, was diese Saison nicht einmal ein Hessenligist schaffte: den TSV Caldern zu besiegen. © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

KLA BID
TSV Caldern
SSV Endbach
Patrick Will

Bad Endbach-Günterod. Es war die Überraschung des Wochenendes im Fußballkreis Biedenkopf: Der SSV Endbach/Günterod hat in der Kreisliga A Biedenkopf den bislang ungeschlagenen Spitzenreiter TSV Caldern in Günterod mit 3:2 bezwungen – und den Lahntalern damit nach insgesamt 25 Pflichtspielen ohne Niederlage (darunter der spektakuläre 7:6-Pokalerfolg gegen Hessenligist VfB Marburg im Viertelfinale des Marburger Kreispokals) die erste Pleite der Saison beigebracht. Einen Tag nach dem Coup in Günterod erklärt SSV-Trainer Patrick Will im Interview den 98-minütigen Husarenritt seiner Mannschaft.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.