Wie der SC Reusrath mit einem Aufstieg in die Landesliga umgehen würde

Dementsprechend läge ein Aufstieg, nachdem die sportliche Grundlage dafür geschaffen ist, vollends in der Hand von Trainerstab und Team. Erst wenn sie wollen, würde der Klub für die Landesliga melden. „Das kann man einer Mannschaft nicht nehmen“, sagt Mierbach. Zugänge gäbe es demnach nur vereinzelt – und einzig aus der Region. Für eine gute Rolle in der neuen Klasse rechnet er grob mit einer nötigen Verdoppelung des Etats. Den könnte der Verein nicht aufbringen. Vertragsamateure wird es daher nicht geben. Ein Aufstieg wäre aufgrund der in Langenfeld fehlenden Großsponsoren ausschließlich unter den derzeitig vorhandenen finanziellen Strukturen – und dementsprechend wohl als klarer Außenseiter – bestreitbar.

Mit seinen Ansichten ist Mierbach hierbei auf Linie mit den Gedanken von Abteilungsleiter Schlüter und Trainer Schobhofen. Letzterer traut seiner Elf durchaus zu, den nötigen Leistungssprung zu schaffen. Er betont: „Ich wäre kein Befürworter davon, den Kader umzukrempeln. Wenn wir es schaffen, dann hat jeder Spieler die Chance verdient, sich in der Landesliga zu beweisen.“ Ohnehin verzichte Schobhofen dann auf weitere Anpassungen etwa bei der Anzahl der Trainingseinheiten. „Wir würden an unserer Herangehensweise grundlegend nichts ändern“, versichert er. Schlüter spricht sich ebenfalls dafür aus, in den Momenten des wohl größten Triumphes der Vereinsgeschichte „nicht verrückt zu spielen“.

Noch keine echten Gedanken an die Landesliga