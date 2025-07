Wie der SC Klarenthal wieder erfolgreich sein will

Alle Transfers des SCK lest ihr hier.

FC Bayern der A-Liga? "Nehme ich nicht an"

Geschichte schreiben ließe sich am besten mit einem Aufstieg oder gar einem Meistertitel. "Oben mitspielen", hat der sportliche Leiter Rachid Rahou das Saisonziel formuliert. Doch viele andere Teams dürften den SCK ganz oben auf der Liste der Meisterschaftsanwärter haben. "Uns wird hier ein bisschen die Rolle des FC Bayern München in der A-Liga zugeschoben. Das möchte ich nicht annehmen", sagt Trainer Saki Politis. Ziel seien die Top Fünf, alles darüber hinaus ist Bonus. Viel wichtiger ist der Neuaufbau und die Identifikation zum SC Klarenthal. Denn die letzten beiden Saisons ohne Klarenthaler Jungs haben gezeigt, dass es nicht so gut läuft, wenn die Identifikation nicht da ist. Wir wollen die Spieler mittel- bis langfristig an den Verein binden, nachhaltig guten Fußball in Klarenthal sehen und den Zwinger wieder voll machen", sagt Politis in Anlehnung an den käfigartigen Sportplatz in der Siedlung. Da würden bessere Ergebnisse als in den vergangenen Spielzeiten sicherlich dazu beitragen. Die Voraussetzungen dafür scheinen so gut wie seit Jahren nicht mehr.