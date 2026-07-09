Wie der Neustart des SV Orsoy in der Kreisliga C aussieht Mit 30 Spielern und einem neuen Trainer geht der SV orsoy die neue Aufgabe in der Kreisliga C an. von RP / Jürgen Schroer · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Orsoy startet in der Kreisliga C mit 30 Spielern neu. – Foto: David Zimmer

Hinter den Fußball-Senioren des SV Orsoy liegen wahrlich keine guten Zeiten. Im Frühjahr 2024 war der Ersten Mannschaft noch der Aufstieg in die Kreisliga A gelungen. Aufbruchstimmung machte sich breit in dem Dorfklub. Doch der Höhenflug hielt nicht lange an, es folgte der sportliche Absturz. Gleich zwei Mal wurde die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen und kickt in der nächsten Saison in der C-Liga – und das ist die wichtigste Info aus Vereinssicht.

Nicht wenige Rheinberger hatten befürchtet, dass der Name des SV Orsoy aus dem Senioren-Fußball verschwindet, so wie’s zuvor schon der DJK Wardt oder dem BSV Bönninghardt ergangen ist. Einer, der nicht aufgeben wollte, war Marlon Kösters, der seit Oktober 2025 als Fußball-Abteilungsleiter beim SVO tätig ist. Während bei den Senioren nach dem Zwangsabstieg aus der B-Liga der Spielbetrieb ruhte, leistete er hinter den Kulissen ganze Arbeit. Kader umfasst 30 Spieler Jetzt konnte Kösters mitteilen: „Wir werden zur neuen Spielzeit mit einer Mannschaft an den Start gehen. Bis auf Christian Eide, den es in Richtung Kamp-Lintfort zieht, haben wir keine Abmeldung erhalten. So umfasst unser Kader aktuell 30 Spieler. Und ich habe mit jedem einzelnen gesprochen, wie er sich die kommende Saison bei uns vorstellt.“

Und mehr noch: Kösters konnte ein halbes Dutzend Akteure neu für den Verein gewinnen. Zurück zum SV Orsoy kommt der amtierende Schützenkönig des Rheinberger Stadtteils, Torhüter Danyon Tobias Martin, der zuletzt zwischen den Pfosten bei Viktoria Birten stand. Ebenfalls ein Rückkehrer ist Julian Schulik, der von Concordia Rheinberg kommt. Von dem Klub aus der Stadtmitte wechselt auch Max Knöpel nach Orsoy. Vom MSV Moers zum SVO zieht’s David Herzog, während Marvin Rosenau reaktiviert wurde. Zurück in Orsoy ist auch Fitim Deskaj, der beim TuS Baerl mithalf, den B-Liga-Aufstieg einzutüten. Dollmann neuer Trainer Die wichtigste Personalie betrifft die Position des Trainers. Hier löst Ronald Dollman den glücklosen Stephan Bockting ab. Bockting kam im Frühjahr 2026 und hatte nur wenige Begegnungen Zeit, den vorhandenen Kader auf Kurs zu bringen. Der 47-jährige Dollman ist beim SVO kein Unbekannter, trainierte er doch einst die Reserve des Rheinberger Dorfklubs. Zuletzt war Dollman in der Jugend beim benachbarten SV Budberg tätig.