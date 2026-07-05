Wie der KFC seinen Kader umgebaut hat – und die offenen Baustellen Am Samstag startete der Oberligist mit einem öffentlichen Training in die selbst ausgerufene Mission Regionalliga-Aufstieg. Der Kader hat in der Sommerpause ein runderneuertes Gesicht erhalten. Woran das liegt, und in welchem Bereich Defizite bestehen. von Marvin Wibbeke · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Am Samstag beginnt die Vorbereitung beim KFC – Foto: Ralph Görtz

Wer die vergangenen Tage und Wochen die Webseite und die Social-Media-Kanäle des Oberligisten KFC Uerdingen verfolgt hat, der wird mitbekommen haben, dass in Krefeld der nächste Umbruch in vollem Gange ist. Beinahe täglich hat der Klub aus Krefeld einen neuen Spieler für die kommende Saison vorgestellt, oder die Vertragsverlängerung eines Akteurs bekannt gegeben, der bereits in der abgelaufenen Saison das blau-rote Trikot trug. Begleitet wurde die Kaderpräsentation von einem Countdown, der ablief und die nächste Spielervorstellung ankündigte.

Mit diesem Prozedere hatte der KFC bereits im vergangenen Sommer gute Erfahrungen gemacht. Damals war die Situation allerdings eine andere. Nach dem Zwangsabstieg aus der Regionalliga West und im laufenden Insolvenzverfahren musste im Hau-Ruck-Modus ein neuer Kader für die Oberliga zusammengestellt werden. Angesichts der Umstände sei es nicht leicht gewesen, Spieler für den KFC zu begeistern. Das sagte der sportliche Geschäftsführer Michael Nagorny kürzlich in der neuesten Ausgabe des Burgfunk-Podcasts. Dennoch war es gelungen, einen Kader zusammenzustellen, der in der Liga nicht nur mithalten, sondern auch gut mitspielen konnte. Es war ein sehr junger Kader, in Alexander Lipinski und Ole Päffgen gab es nur zwei Feldspieler, die älter waren als 25 Jahre. Dadurch war auch klar, dass es hier und da an Erfahrung fehlt. Ein Umstand, den man aber in Kauf nehmen musste. Andere Ausgangslage im Sommer Nun steht der Uerdinger Klub in diesem Sommer vor dem nächsten Umbruch. Dieser wird nicht so radikal ausfallen müssen wie im Vorjahr. Und er findet unter anderen Voraussetzungen statt. Der Verein hat eine mehr als solide Spielzeit in der Oberliga Niederrhein hinter sich. Für die jungen Spieler, die teilweise ihr erstes Seniorenjahr absolviert haben, war es eine lehrreiche Saison. Eine mit vielen Erfolgserlebnissen, aber auch mit Rückschlägen, die es zu verkraften galt. Nicht nur die Spieler haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch der Verein kann von einem anderen Ausgangspunkt starten. Die Insolvenz ist abgeschlossen, der schuldenfreie Neustart geglückt. Viel früher als noch im Vorjahr hatten die Verantwortlichen die Gelegenheit, die Kaderplanung für die neue Saison voranzutreiben.

Klar ist, dass es einige personelle Veränderungen gibt. Elf Spieler waren schon am abschließenden Oberliga-Spieltag verabschiedet worden, weitere Abgänge kamen noch hinzu. Den einen oder anderen Spieler hätte man vielleicht gerne gehalten, doch nach dem verpassten Aufstieg in die Regionalliga sah sich manch einer zu höherem berufen. „Das ist vollkommen legitim“, betonte Nagorny. Bei anderen Spielern war der Wunsch nach einer Veränderung beidseitig. Mit dem Grundgerüst der verbliebenen Spieler musste also ein Team zusammengestellt werden, das in der Lage ist, das ausgerufene Ziel „Aufstieg“ auch zu erreichen – und das bei wahrscheinlich stärkerer Konkurrenz als im Vorjahr. Mehr Mentalitätsspieler gefordert Doch wie sind die Verantwortlichen bei der Neuausrichtung vorgegangen? Auch dazu hat Nagorny im Podcast ein paar Einblicke geliefert. So komme es stets auf eine gute Mischung an, man achte auf vier Säulen, die nach Möglichkeit alle irgendwie abgedeckt werden sollen. Da sei zum einen die Säule „Jugend“. Zu einem gewissen Prozentsatz soll der Kader mit Nachwuchsspielern, bestenfalls aus dem eigenen, aufgefüllt werden. In diesem Sommer wurden in Kaan Kocak, Mustafa Doganci und Andrey Voronin drei Spieler aus der U19 in den Oberliga-Kader hochgezogen, in Dian Bilali zudem ein Spieler aus der U19 des TSV Meerbusch verpflichtet, der mit großen Ambitionen zurück nach Uerdingen wechselt.