Wie der Japaner Yoshiki Iizuka bei A/O landete

Wenn die SV Ahlerstedt/Ottendorf am Sonntag in der Oberliga den MTV Gifhorn empfängt, bekommt Yoshiki Iizuka eventuell wieder Einsatzzeit. Der Japaner ist erst kürzlich zu A/O gestoßen - über einen ungewöhnlichen Weg.

Carsten Schult, der für den Heeslinger SC wie auch die SV Ahlerstedt/Ottendorf hinter den Kulissen tätig ist, leitete vor einigen Wochen eine Mail an A/O-Trainer Malte Bösch weiter. In dieser bewarb sich ein in Harburg lebender japanische Fußballer. Bösch nahm Kontakt auf und fragte, ob dieser "Berater/Übersetzer", wie Bösch ihn nennt, einen offensiven Außenspieler habe. "Zu dem Zeitpunkt hatten wir auf den Positionen Probleme", sagt Bösch. Unter anderem waren Corvin Höft und Malcolm Brunkhorst verletzt.

Er hinterließ einen guten Eindruck, es folgten weitere Einheiten. "Fußballerisch ein guter Mann", sagt Bösch. A/O und der Berater forcierten daraufhin die Freigabe aus Japan. Diese erfolgte vor gut zwei Wochen. Im vergangenen Heimspiel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder wurde Yoshiki Iizuka dann gleich eingewechselt. Er hatte zwei gute Szenen, in denen er am Angriffsspiel beteiligt war.

"Yoshi", wie Bösch ihn nennt, brauche "natürlich noch Zeit". Der Japaner, der aus Tokio stammt, sei aber sehr ehrgeizig, sagt Bösch. Dieses positive Vorurteil, das den Japanern anheftet, erfülle Yoshiki Iizuka auf jeden Fall. Bei den A/O-Spielen saß der Japaner mit einem Notizblock da und machte sich viele Notizen, erzählt Bösch. Über die Taktik, die Stärken und Schwächen der Spieler.

Englisch spricht er kaum, Deutsch lernt er fleißig. "Manchmal haut er einen raus und bringt alle zum Lachen", sagt Bösch. "Yoshi" arbeitet bei der Kommunikation mit einem Übersetzungsprogramm. Der Berater aus Harburg habe auch jeweils Spieler bei HSC Hannover, Concordia Hamburg oder einem schleswig-holsteinischen Oberligisten untergebracht, sagt Bösch. Er vermutet, das liege auch an den vielen Japanern in der Bundesliga. So versuchen Talente hier ihr Glück - so wie Iizuka, der nebenbei noch in einem Restaurant jobbt.

Mit dem MTV Gifhorn kommt nun am Sonntag (14 Uhr) ein Gegner, gegen den die formstarke SV Ahlerstedt/Ottendorf vermeintlich punkten kann. Punkte seien aber in keinem Spiel für den Aufsteiger planbar, betont Bösch, vor dem Duell mit dem fünf Punkte schlechter dastehenden Gast. "Wir müssen wieder an unser Limit kommen und die Ordnung halten", sagt Bösch. A/O müsse dabei mehr Meter machen als der Gegner und die entscheidenden Zweikämpfe gewinnen.