Wie der Fußball die Familie Hirsch verbindet

Der Fußball ist im Hause Hirsch allgegenwärtig. Am Familientisch wird gefachsimpelt, gemeinsam Champions League geschaut und Urlaub gemacht. Nach Weihnachten ging es für ein Premier-League-Wochenende nach Manchester. MSV-Heimspiele sind ohnehin Pflichttermine, wenn Martin nicht selbst auf dem Platz steht. „Eigentlich sind wir Gladbach-Fans, aber Duisburg ist eine andere Hausnummer – das ist etwas Persönliches. Der MSV ist der Jackpot. Wir sind alle froh, dass er hier arbeiten kann“, sagt er.