Wie der Fußball die Familie Hirsch verbindet

Mit Martin Hirsch Weiser läuft der Schwiegersohn von Dietmar Hirsch seit Januar für den TuS Borth in der Kreisliga B auf. Der 30-Jährige erzählt über seinen persönlichen Traumstart inklusive Dreierpack, die ersten Monate in der neuen Dorf-Heimat und die Gespräche mit dem Profi-Trainer am Familientisch.
Dietmar Hirsch und der MSV Duisburg mussten am Sonntag nach der Niederlage in Ulm die Tabellenführung in der 3. Liga abgeben, Martin Hirsch Weiser feierte zeitgleich seinen Einstand im rot-weißen Trikot. Und der hätte für den Winterneuzugang des TuS Borth zum Rückrundenstart kaum eindrucksvoller verlaufen können: Drei Tore steuerte der Mittelfeldmann zum 8:1-Heimsieg gegen den TV Kapellen bei.
Keine Anpassungsschwierigkeiten, sofortige Harmonie mit den Mitspielern im Zentrum: Hirsch Weiser übernahm auf Anhieb Verantwortung bei Standards und Elfmetern. „Die Jungs haben mich als eher ruhigen Typen super aufgenommen“, schwärmt der Mittelfeldspieler, der sowohl als Sechser als auch als Achter agieren kann: „Ich bin eigentlich kein typischer Torjäger, eher Abräumer oder Vorlagengeber.“
Seine fußballerischen Wurzeln liegen beim SV Issum, wo er die komplette Jugend bis zur ersten Mannschaft durchlief und sogar zum zweiten Kapitän aufstieg. Zwischendurch zog es ihn aus sportlichen und privaten Gründen zum Gelderner Klub Grün-Weiß Vernum.
Seit dreieinhalb Jahren ist Hirsch Weiser mit Leah verheiratet und nahm ihren Nachnamen an. Im Herbst zog das Paar nach Borth – in unmittelbare Nähe zu den Schwiegereltern Dagmar und Dietmar Hirsch und nur wenige Gehminuten vom Sportplatz entfernt.
„Ich wollte da spielen, wo ich wohne. Der Kontakt entstand über Freunde meiner Schwiegereltern“, erklärt der Rechtsfuß. Leah ist dabei weit mehr als nur Zuschauerin. Jeder Torjubel ist ihr gewidmet – ebenso wie seine Rückennummer 98, angelehnt an ihr Geburtsjahr.
Eigentlich wollte der Neu-Borther nicht mehr in der Kreisliga B auflaufen, doch das Gesamtpaket überzeugte: viele junge Spieler, Entwicklungspotenzial, eine neue Platzanlage und steigendes Zuschauerinteresse. Sein Ziel ist klar formuliert: der Aufstieg.
Der besondere Blickfang seiner Geschichte bleibt sein prominenter Schwiegervater. Das Verhältnis zu Dietmar Hirsch ist eng. Die vielen Umzüge während der Laufbahn des heutigen MSV-Coaches haben die Familie seiner Frau zusammengeschweißt. Wenn es der Terminkalender zulässt, schaut der Ex-Profi auch schon mal bei Spielen vorbei.
„Das bedeutet mir viel, wenn jemand mit so viel Ahnung und Erfolg sagt, dass du gut gespielt hast.“ Einmal, schmunzelt der 30-Jährige, habe sich ein Anruf seines Schwiegervaters angefühlt wie der des Bundestrainers.
Der Fußball ist im Hause Hirsch allgegenwärtig. Am Familientisch wird gefachsimpelt, gemeinsam Champions League geschaut und Urlaub gemacht. Nach Weihnachten ging es für ein Premier-League-Wochenende nach Manchester. MSV-Heimspiele sind ohnehin Pflichttermine, wenn Martin nicht selbst auf dem Platz steht. „Eigentlich sind wir Gladbach-Fans, aber Duisburg ist eine andere Hausnummer – das ist etwas Persönliches. Der MSV ist der Jackpot. Wir sind alle froh, dass er hier arbeiten kann“, sagt er.
In der neuen Dorf-Heimat fühlt sich die Familie besonders wohl. „Der Umgang ist hier respektvoller und offener, als ich es kannte. Jeder kam direkt an und hat sich vorgestellt“, erzählt Hirsch-Weiser, der als Servicetechniker in Wesel tätig ist.
Auch den Profi-Trainer und Schwiegervater freut diese Nähe: „Es macht mich stolz, dass beide Schwiegersöhne Fußballer sind. Wir fiebern gerne mit und mögen den Kreisliga-Fußball“, sagt Dietmar Hirsch.
So ist der Wechsel nach Borth für Martin Hirsch Weiser mehr als nur ein sportlicher Neuanfang – er ist ein weiteres Kapitel einer Familiengeschichte, die zeigt, wie sehr Fußball verbinden kann.
